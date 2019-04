Coppa Italia, tutto pronto per Milan-Lazio: gara affidata a Mazzoleni

Coppa Italia, Milan e Lazio si sfideranno per un posto in finale, il direttore di gara sarà Mazzoleni

Sarà Paolo Mazzoleni ad arbitrare la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Milan e Lazio in programma mercoledì prossimo, 24 aprile, alle 20.45 a San Siro. Paganessi e Vivenzi saranno gli assistenti, mentre come quarto uomo è stato designato Giacomelli, che da più di un anno non veniva chiamato per una partita della Lazio, dopo le polemiche che nello scorso campionato suscitò la sua direzione di Lazio-Torino, con espulsione di Immobile e rigore negato ai biancocelesti. Var e Avar saranno, rispettivamente, Massa e Alassio. (Pol-Red/AdnKronos)

