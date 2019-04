Coppa Italia – Gattuso stravolge il Milan! Difesa a 3, Caldara e bocciature importanti: ecco la formazione titolare

In vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, Gennaro Gattuso stravolge il Milan passando al 3-4-3: in difesa si rivede Caldara, esclusi Rodriguez e Calhanoglu, ‘fedelissimi’ del tecnico rossonero

Milan ancora quarto in campionato nonostante i 5 punti raccolti nelle ultime 5 partite, con Atalanta e Roma pericolosamente vincine, e il Torino che in caso di successo nel prossimo turno, riuscirebbe ad agganciare i rossoneri a quota 56 punti. Zona Champions a forte rischio dunque, ma c’è prima un’altro trofeo al quale pensare: la Coppa Italia. In vista della prima della semifinale d’andata da giocare contro la Lazio, Gattuso ha deciso di stravolgere il Milan fiacco e senza idee visto nelle ultime uscite di campionato.

Il tecnico rossonero, secondo Sky Sport, starebbe pensando ad un 3-4-3 capace di adattarsi meglio al 3-5-2 della Lazio. Fra i pali il solito Reina, designato come portiere di coppa, mentre al centro della difesa farà ritorno Caldara, utilizzato solo una volta in stagione e causa dei continui infortuni (in Europa League contro il Dudelange, ndr). A comporrre la linea difensiva ci saranno Romagnoli e Musacchio. Non ci sarà posto per Rodriguez, che vede il suo posto sull’out di sinistra (a centrocampo) preso dal più dinamico Laxalt. Sulla fascia destra confermato invece Calabria. Diga muscolare in mezzo al campo formata da Kessiè e Bakayoko. Al centro del tridente l’immancabile Piatek, con ai lati Suso e Castillejo. Non trovano spazio Calhanoglu e il rientrante Paquetà.

Possibile formazione Milan (3-4-3) : Reina, Musacchio, Caldara, Romagnoli, Calabria, Kessiè, Bakayoko, Laxalt, Suso, Piatek, Castillejo

