Ciclismo, Giro di Sicilia – Infortunio per Joan Bou della Nippo Vini Fantini Faizanè

Seconda tappa sfortunata per gli #OrangeBlue con una frazione condizionata da cadute e infortuni. Cadute con forti contusioni per Alejandro Osorio e Damiano Cima, che stringeranno i denti e sono attesi al via della terza tappa. Non potrà fare altrettanto il giovane spagnolo Joan Bou, scivolato durante la tappa e costretto al ritiro a causa di un brutto taglio al polpaccio destro causato dall’impatto contro il guard-rail. Per lui trasportato in ambulanza al vicino ospedale di Termini Imerese, dai sempre efficienti operatori della Croce Rossa al seguito della carovana. Per Joan Bou numerosi punti di sutura esterni ed interni e una prognosi che lo costringerà a circa 3 settimane di riposo assoluto, prima di poter riprendere l’attività sportiva.

Domani al via la terza tappa con partenza da Caltanissetta, dove potrebbe esserci maggior spazio per gli scalatori del team rispetto alle prime due frazioni concluse in volata.

