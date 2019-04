Caso Acerbi, Del Piero contro Bakayoko: “mancanza di rispetto, lo scambio è sacro”

Alessandro Del Piero ha parlato della querelle che ha visto coinvolti Bakayoko ed Acerbi dopo Milan-Lazio

Alessandro Del Piero ai microfoni di Skysport ha detto la sua in merito alla querelle tra Acerbi e Bakayoko. I due calciatori si sono chiariti, ma le polemiche in merito al gesto del milanista non sono mancate. Del Piero ha bacchettato il centrocampista francese: “Lo scambio della maglia è un momento sacro. È come ciò che accade nello spogliatoio. C’è stata mancanza di rispetto. Ha ragione Gattuso: bisogna solo chiedere scusa. Se non ci fosse stata questa scena con la maglia oggi avremmo parlato dello scambio in sé per sé che sarebbe stato uno splendido finale al confronto avvenuto sui social“.

