Bakayoko e Kessiè sventolano la maglia di Acerbi: Biglia e Musacchio avrebbero provato a fermarli

Finale di gara intriso di grande polemiche quello di Milan-Lazio. Grande contestazione per quanto accaduto, a livello arbitrale, durante la partita, ma nel post gara ha tenuto banco l’episodio accaduto al termine dei 90 minuti regolamentari. Durante i festeggiamenti per la vittoria, Kessiè e Bakayoko hanno sventolato la maglia di Acerbi, in segno di sfottò, dopo le dichiarazioni del calciatore laziale che in settimana aveva definito i singoli della Lazio più forti di quelli del Milan. Nelle ultime ore ha preso piede un clamoroso retroscena. Alcuni media laziali, hanno riportato la notizia secondo la quale Biglia (ex Lazio) e Musacchio avrebbero provato a fermare Kessiè e Bakayoko prima che sollevassero la maglia, purtroppo senza riuscirci in tempo.

