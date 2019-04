Europei di Lotta – Aurora Campagna in finale dei 62kg a Bucarest

Aurora Campagna in finale nei 62kg agli Europei di lotta in corso a Bucarest

Dopo il grande successo ottenuto ieri dal pluricampione Frank Chamizo, oggi è stata Aurora Campagna a portare in alto i colori azzurri conquistando la finalissima dei 62 chilogrammi di Lotta ai campionati europei di Bucarest. La giovane atleta savonese (bronzo ai mondiali juniores lo scorso anno) ha condotto una gara senza sbavature imponendosi nell’ordine sulla turca Asil Tugcu per 6 a 2, sull’ungherese Marianna Sastin per 4 a 2 e sulla svedese Moa Nygren per 6 a 3. Domani, alle ore 17 italiane, cercherà di strappare la corona di regina d’Europa alla campionessa uscente, la bulgara Taybe Yusein, che è anche campionessa del mondo in carica. (Spr/AdnKronos)

