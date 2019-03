Tennis maschile senza “padrone”, il folle inizio di stagione ATP: 19 tornei, altrettanti vincitori

L’inizio di stagione ATP è stato alquanto rocambolesco, 19 vincitori diversi nei 19 tornei disputati sinora nel tour

Il mondo del tennis maschile sta vivendo un periodo di transizione che nei prossimi anni porterà ad una vera e propria rivoluzione. A breve lasceranno il tour, lasciando una sorta di vuoto di potere. I ritiri dei vari Federer e Nadal non sembrano ancora essere imminenti, ma già in questo 2019 stiamo assistendo a qualcosa di anomalo. I primi 19 tornei ATP della stagione hanno avuto altrettanti diversi vincitori, in un avvio che non sembra avere un padrone vero e proprio, anche se la classifica è sempre dominata da Novak Djokovic. Nell’ordine Bautista, Nishikori, Anderson, De Minaur, Sandgren, Djokovic, Londero, Tsonga, Medvedev, Monfils, Opelka, Cecchinato, Djere, Tsitsipas, Albot, Federer, Kyrgios, Pella ed infine l’ottimo Thiem di Indian Wells.

Adesso largo al torneo di Miami, un altro tassello importantissimo della stagione americana sul cemento. Tennis maschile livellato verso l’alto? Oppure la forma ancora non ottimale di alcuni big ha causato questo ‘scompiglio’ iniziale. Probabilmente Nadal e Djokovic devono ritrovarsi, così come Zverev il quale non ha iniziato bene l’annata 2019. Chi sarà il prossimo vincitore? Magari il nostro Fognini…

Valuta questo articolo