Il Team Sky scrive ai tifosi: la lettera di ringraziamento prima del passaggio a Team INEOS

Il Team Sky diventa Team INEOS: la lettera della squadra britannica ai fan per il supporto ricevuto in questi mesi difficili

Il Team Sky non ha vissuto sonni tranquilli negli ultimi mesi, dopo l’annuncio di Sky di dire addio al mondo del ciclismo. La squadra ha tenuto duro, continuando a lavorare sodo sia sulla strada, per preparare i corridori al meglio per la stagione 2019 di ciclismo, sia in ufficio, per trovare un degno erede di Sky e far vivere ancora a lungo il Team.

Dopo tanto lavoro e tanta dedizione, il Team britannico ha trovato un nuovo proprietario: la squadra, dall’1 maggio, si chiamerà Team INEOS ed inizierà una nuova era. Il team, dopo questi lunghi e pensanti mesi di incertezza, ha voluto pubblicare una lettera speciale ai fan, per ringraziarli di tutto il sostegno ricevuto nonostante tutto:

“Vogliamo che voi siate i primi a sentire la splendida notizia che il team Sky diventerà Team INEOS da maggio di quest’anno. Il trasferimento di proprietà del team da Sky a INEOS sarà fatto il primo maggio al Tour de Yorkshire. Siamo eccitati per la nuova partnership con INEOS e per le opportunità che dà al team e al ciclismo. INEOS condivide la nostra cultura, la passione per lo sport e la visione per il futuro e non vediamo l’ora di lavorare con loro nel prossimo capito della storia del team.

Diremo di più sulle nostre ambizioni nelle prossime settimane. Intanto un grande grazie a tutti per il supporto che ci avete dato negli ultimi mesi in particolare. Il sostegno sulla strada e i numerosi messaggi di supporto che abbiamo ricevuto hanno significato per noi tantissimo. L’annuncio di oggi mette fine all’incertezza e garantisce una continuità completa per il futuro, con INEOS che onora tutti gli impegni esistenti per i ciclisti, lo staff e altri sponsor.

Grazie di nuovo dal Team Sky/Team INEOS“.