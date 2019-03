Sci alpino, niente da fare per l’Italia nel team event di Soldeu: azzurri eliminati ai quarti dalla Germania

Italia fuori ai quarti contro la Germania nel team event alle finali di Soldeu, vince ancora la Svizzera campione del mondo

L’Italia, reduce dal bronzo mondiale di Are nel team event, va fuori ai quarti nelle finali di Coppa del mondo a Soldeu, eliminata dalla Germania contro la quale gli azzurri avevano centrato la medaglia nella rassegna iridata. A scendere in pista insieme ad Irene Curtoni e Alex Vinatzer c’erano Manfred Moelgg e Marta Bassino.

La piemontese ha perso il primo duello con Christina Geiger: in corsa fino a oltre metà gara, è uscita quando ha visto che la rivale l’aveva sorpassata. Anche Moelgg è rimasto a lungo davanti rispetto a Fabian Himmelsbach, poi si è arreso per dieci centesimi. Il punto decisivo per i tedeschi l’ha regalato Lena Duerr che ha approfittato di un errore di Irene Curtoni per arrivare al traguardo con 79 centesimi di vantaggio, infine Alex Vinatzer è stato battuto per 13 centesimi da Anton Tremmel, tra i migliori della specialità.

A vincere, proprio come ad Are, è stata la Svizzera, con Aline Danioth, Wendy Holdener, Ramon Zenhäusern e Daniel Yule: gli elvetici hanno eliminato la Svezia grazie alla somma tempi, poi hanno battuto 3-1 la Germania e infine hanno domato la Norvegia ancora una volta grazie alla somma tempi, con i punti decisivi ottenuti da Holdener e Yule. Sul podio è salita anche la Germania, che ha battuto il Canada nella small final.

Ordine d’arrivo team event Soldeu (And):

SVIZZERA (Aline Danioth/Ramon Zenhäusern/Wendy Holdener/Daniel Yule) NORVEGIA (Mina Fuerst Holtmann/Sebastian Foss-Solevaag/Thea Louise Stjernesund/Leif Kristian Nestvold-Haugen) GERMANIA (Lena Duerr/Anton Tremmel/Christina Geiger/Fabian Himmelsbach) CANADA

5. ITALIA (Marta Bassino/Manfred Moelgg/Irene Curtoni/Alex Vinatzer) AUSTRIA FRANCIA SVEZIA ANDORRA

Valuta questo articolo