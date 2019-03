Sci alpino, la Coppa del Mondo femminile sbarca a Spindleruv Mlyn: le convocate azzurre

Le convocate per il doppio appuntamento femminile di Cdm a Spindleruv Mlyn con gigante e slalom

La Coppa del mondo femminile fa tappa per la Coppa del mondo nella località ceca di Spindleruv Mlyn. Nel prossimo fine settimana sono in programma un gigante venerdì 8 marzo (ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport) e uno slalom sabato 9 marzo (ore 10.30 e 13.30, diretta tv Raisport ed Eurosport). E’ la quarta volta che il circo bianco approda sulla pista intitolata “Black Curse Sv Petr”, a otto anni di distanza dall’ultimo appuntamento.

Fra le porte larghe saranno impegnate Federica Brignone (quarta in graduatoria con 310 punti alle spalle di Shiffrin con 455, Worley con 374 e Vlhova con 318), Marta Bassino, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Laura Pirovano, Karoline Pichler e Roberta Midali, il giorno successivo toccherà a Irene Curtoni, Chiara Costazza, Lara Della Mea, Martina Peterlini, Roberta Midali e Marta Rossetti. La squadra azzurra vanta un successo con Denise Karbon nel 2008 (che le consegnò la coppa di specialità) e un secondo posto sempre con l’altoatesina nel 2011. Le gare in questione definiranno le partecipanti alle finali di Coppa del mondo sulla pista di Soldeu (And) del 16 e 17 marzo.

