Renault-Nissan-Mitsubishi: l’alleanza porta cloud e intelligenza artificiale sulle auto

Grazie alle tecnologie Cloud, di intelligenza artificiale e di Internet of Things fornite da Microsoft, l’Alliance Intelligent Cloud metterà a disposizione dei clienti funzionalità digitali ed innovazioni su vari modelli e marchi

Renault-Nissan-Mitsubishi, prima alleanza automobilistica mondiale, annuncia il lancio dell’Alliance Intelligent Cloud, una nuova piattaforma che consentirà a Renault, Nissan e Mitsubishi Motors di fornire servizi connessi a bordo dei veicoli venduti in quasi tutti i 200 mercati coperti dalle aziende facenti parte dell’Alleanza. Risultato degli sviluppi portati avanti congiuntamente dall’Alleanza e Microsoft, il programma per veicoli connessi più ambizioso di tutta l’industria automobilistica sarà realizzato grazie alle tecnologie Cloud, di intelligenza artificiale e di Internet of Things fornite da Microsoft Azure. Azure propone all’Alleanza una piattaforma mondiale destinata a raccogliere, gestire ed analizzare enormi volumi di dati generati dai veicoli connessi per fornire servizi intelligenti.

Kal Mos, Direttore Veicoli Connessi dell’Alleanza, sottolinea: “Con la piattaforma di connettività a bordo che sviluppiamo oggi, i clienti di Renault, Nissan e Mitsubishi vivranno una nuova rivoluzione digitale. Grazie alla collaborazione tra l’Alleanza e Microsoft abbiamo infatti realizzato la piattaforma per veicoli connessi più potente e più estesa del mondo. I vantaggi offerti dalle dimensioni dell’Alleanza ci consentono di costruire una piattaforma di intelligent cloud che impone un nuovo standard a tutto questo settore industriale, l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi è un partner di lunga data nonché primo partner strategico della nostra piattaforma Microsoft per veicoli connessi»,

prosegue Jean-Philippe Courtois, Vicepresidente esecutivo e Presidente mondo per le vendite, il marketing e le operazioni di Microsoft: “L’attuale produzione dell’Alliance Intelligent Cloud consentirà l’avvento sul mercato di una nuova generazione di servizi connessi residenti su Microsoft Azure.»

I primi veicoli lanciati con la tecnologia dell’Alliance Intelligent Cloud saranno Nuova Renault Clio e alcune versioni di Nissan Leaf, commercializzate in Giappone ed Europa. Queste auto, dotate della piattaforma Microsoft per veicoli connessi, saranno anche le prime ad essere proposte ai clienti su larga scala.

I veicoli che fanno uso dell’Alliance Intelligent Cloud disporranno di accesso permanente a Internet per beneficiare di diagnosi remote dettagliate, sviluppo software continuo, aggiornamenti di firmware e accesso ai servizi di infotainment.

L’Alliance Intelligent Cloud è una piattaforma open-ended che abbinerà soluzioni già esistenti a funzionalità presenti e future relative ai servizi di mobilità. Basata sugli scambi di dati, la piattaforma utilizzerà un’intelligenza artificiale all’avanguardia e scenari analitici per accelerare l’immissione sul mercato di innovazioni ed iniziative.

Ottimizzato per essere veloce ed efficace, l’Alliance Intelligent Cloud sarà connesso ai veicoli per mettere a disposizione dei clienti funzionalità digitali ed innovazioni, su vari modelli e marche, in diverse regioni del mondo. Le funzionalità riunite sulla piattaforma connessa comprenderanno servizi remoti, monitoraggio proattivo, sistema di navigazione connessa, assistenza on-line, aggiornamenti software over the air e altri servizi personalizzati.

L’Alleanza ha scelto un approccio originale per i veicoli connessi in quanto progetterà, opererà e sarà proprietaria di una sua piattaforma di Intelligent Cloud su Azure. In futuro l’Alliance Intelligent Cloud sarà in grado di connettere i veicoli dell’Alleanza a un’infrastruttura di smart city, in via di sviluppo, e a potenziali partner. Questa nuova iniziativa consentirà ai vari potenziali partner dell’Alleanza di beneficiare di un punto di ingresso unico per avere accesso ai dati attuali e futuri dei veicoli connessi.

Valuta questo articolo