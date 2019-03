Giù il cappello di fronte al Real Madrid: il nucleo che ha dominato in Europa è giunto al capolinea, adesso la rivoluzione!

Real Madrid massacrato nella serata di ieri dall’Ajax di fronte al suo pubblico, un’umiliazione che non può certo cancellare gli anni di dominio internazionale appena conclusi

Il sontuoso ciclo del Real Madrid è terminato, come spesso accade si è concluso in maniera mesta ed in molti hanno colto la palla al balzo per criticare una delle squadre più vincenti della storia del calcio, la squadra capace di vincere 3 delle ultime 4 Champions League. A questo nucleo di calciatori si dovrebbe solo dire grazie per lo spettacolo offerto negli ultimi anni, invece nella serata di ieri via agli sfottò ed alle critiche… il mondo del calcio è anche questo. Il nucleo di calciatori che hanno condotto il Real Madrid ad essere una squadra dominante in Europa, è adesso giunto al capolinea, in concomitanza con l’addio di Cristiano Ronaldo, ma non solo a causa del suo trasferimento. Probabilmente anche il furbo CR7 ha capito da grande uomo di calcio qual è, che il ciclo si stava per esaurire e dunque ha ben pensato di cambiare aria. Altri sono stati molto tentati a farlo, ma il legame col club li ha portati a rimanere alla base, probabilmente sbagliando e partecipando al tracollo dei Blancos.

Tutto giusto, logico, prevedibile. Prima o poi doveva accadere. Il Real Madrid ha però la grandissima capacità di reinventarsi in un periodo molto breve, la ricostruzione delle merengues sarà repentina, rapida ed anche di enorme impatto. Con ogni probabilità alcuni dei veterani della squadra lasceranno il Real Madrid in estate e dovranno essere solo osannati dai tifosi che hanno potuto godere dei loro ‘servizi’ in questi anni. Marcelo, Bale, Benzema, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Keylor Navas e Kroos sono alcuni degli indiziati a lasciare il Real per permettere il cambio generazionale. Rileggete solo per un attimo i nomi sopracitati. Stiamo parlando del gotha del calcio mondiale, mandarli via adesso è necessario, ma non sarà certamente una mossa fatta a cuor leggero per Florentino Perez. Il legame tra un club ed un nucleo vincente è sempre difficile da rompere, per informazioni chiedere all’Inter del Triplete che Moratti non volle smembrare nonostante offerte folli per calciatori di fatto a fine carriera: i nerazzurri ancora pagano quella scelta.

Adesso per i Blancos è dunque giunto il momento di voltare pagina, vi sarà una ventata di rinnovamento che partirà però dai giovani già presenti in rosa. Certamente Varane, Carvajal, Casemiro, Asensio, Courtois, Vinicius, Ceballos e chi più ne ha più ne metta, con l’esperienza di Sergio Ramos che fungerà da chioccia. Saranno questi i calciatori dai quali il Real Madrid ripartirà, accompagnati da quella che molto probabilmente sarà una campagna di rafforzamento copiosa. Il Real sembra aver già messo le mani saldamente su Hazard e vorrebbe anche Kane da mettergli al fianco. Altrettanto certamente Florentino Perez andrà a rafforzare la mediana, ma prima di ogni altra cosa bisognerà sistemare la questione panchina. Solari verrà salutato senza alcun peso data la pochezza mostrata in questi mesi ed alla corsa per guidare il Real Madrid si iscriveranno tecnici del calibro di Allegri, Pochettino, Klopp e nuovamente Mourinho. Insomma, è giunto il momento di voltare pagina, senza puntare il dito contro nessuno per questa annata disgraziata. I giornali spagnoli oggi titolavano “qui giace squadra che fece storia” e molto probabilmente tornerà a farla in futuro.

Valuta questo articolo