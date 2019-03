Paul Kalkbrenner torna in concerto in Italia: tutti i dettagli

saràl’artista chiamato ad esibirsi sul palco di Social Music City, dopo l’die ilcon

Paul Kalkbrenner è una figura più che decisiva nel variegato universo della musica elettronica. Basti pensare ai suoi 8 album, ai live nei migliori festival mondiali, al film “Berlin Calling” e alla relativa colonna sonora, divenuti entrambi veri e propri fenomeni di culto, e alla sua esibizione di fronte a 400mila persone – qualcuno afferma siano state 500mila, ma la sostanza non cambia – durante il concerto davanti alla Porta di Brandeburgo per le celebrazioni pubbliche del 25esimo anniversario della caduta di Berlino,insieme a Peter Gabriel e Udo Lindenberg. Highlights di una carriera straordinaria degna di un vero e proprio prototipo, quasi impossibile da replicare.

Sabato 9 giugno 2019 la line up di SMC viene completata da Agents Of Time e Mind Against. Formatosi nel 2013, il trio Agents Of Time sa distinguersi sia per le sue performance sia per le produzioni discografiche; basti pensare all’imminente Repeating Patterns, realizzata insieme a Mathew Jonson, in uscita venerdì 29 marzo sulla loro label Obscura. I Mind Against arriveranno al Social Music City dopo una serie di date in giro per il mondo, dagli Emirati Arabi al Cile, dall’Australia alla Cina: il loro sound li ha ormai resi sistematici protagonisti delle più importanti consolle internazionali.