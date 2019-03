Pallavolo, Serie A1 femminile: Conegliano batte Scandicci, colpo per Monza a Cremona, risultati e classifica

Pallavolo, Serie A1 femminile, tutti i dettagli della giornata di campionato appena conclusa: risultati e classifica

L’Imoco Volley Conegliano supera per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci e consolida il primato della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le pantere conquistano tre punti importanti, che allargano sensibilmente il divario con le inseguitrici a quattro giornate dal termine della Regular Season: la Igor Gorgonzola Novara, che osservava il turno di riposo, è a -6, mentre le toscane sconfitte oggi a -8. Al quarto posto si insedia la Saugella Team Monza, che piazza il colpaccio al PalaRadi di Cremona operando il sorpasso sulla èpiù Pomì Casalmaggiore. Rafforza la propria candidatura per un posto nei Play Off la Bosca S.Bernardo Cuneo, che approfitta dei risultati negativi delle concorrenti all’ottavo posto battendo per 3-0 la Lardini Filottrano. Alza la testa la Reale Mutua Fenera Chieri, che viola il campo della Zanetti Bergamo e mantiene ancora vive le speranze di salvezza. Il programma del turno si chiuderà poi martedì 5 marzo alle 20.30 con la sfida tra Il Bisonte Firenze e Club Italia Crai, posticipata a causa dell’indisponibilità del Mandela Forum.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-20 25-16 25-19)

Tutto esaurito al Palaverde per la sfida al vertice tra le campionesse d’Italia dell’Imoco Volley, prime in campionato, e la Savino del Bene Scandicci, terza in classifica. Nel quinto confronto stagionale tra le due formazioni coach Santarelli dopo una settimana con la squadra martoriata da attacchi influenzali schiera dall’inizio Wolosz-Lowe, De Kruijf-Folie, Hill-Sylla, libero De Gennaro, risponde coach Parisi con Malinov-Haak, Stevanovic-Adenizia, Bosetti-Vasileva, libero Merlo.

Primo set con una bella partenza delle Pantere che spinte da un pubblico caldissimo accelerano dall’inizio con capitan Wolosz che mette in ritmo tutte le sue attaccanti, in particolar modo sfruttando le “pipe” con Sylla e Hill implacabili dalla seconda linea. Al 7-3 c’è time out per la squadra toscana, che al rientro però subisce ancora: attacco preciso di Karsta Lowe, muro di Sylla e Conegliano allunga 9-4. Ora tocca alle centrali, a segno Folie e De Kruijf, mentre Scandicci cerca di mettere ordine dopo la sfuriata iniziale delle Pantere e trova un’astuta Bosetti che piazza il -2 (12-10). Miriam Sylla prende ancora l’ascensore e mura da altezza siderali, ma ora le toscane difendono tutto e fanno sudare ogni punto all’Imoco. Ci pensa De Kruijf con un ace a tenere Conegliano a +3 (16-13), poi Folie mura Haak e sul 18-14 coach Parisi chiede un altro t.o. Le due squadre difendono molto bene allungando gli scambi, Haak tiene viva Scandicci (19-16), poi entrano Tirozzi e Fersino a puntellare la seconda linea. Wolosz dà spettacolo ispirando De Kruijf, poi Folie si esalta a muro e l’Imoco ha la strada spianata per il primo set: 25-20 con il colpo finale di Vale Tirozzi.

Anche nel secondo set le Pantere partono fortissimo, il muro di De Kruijf prima e di Folie poi rompe gli equilibri a favore di un’Imoco che tiene il ritmo altissimo (7-3). Un paio di errori e Scandicci torna a contatto, 7-6 con Adenizia e Haak che provano a risalire dopo un primo parziale deficitario in attacco (27% di squadra). I tuffi spettacolari di De Gennaro offrono occasioni importanti al contrattacco di casa, poi ancora una Folie scatenata a muro tiene Conegliano avanti (11-8). La Savino del Bene prova a tornare sotto con Bosetti, ma le due americane dell’Imoco rispondono alla grande, prima Lowe poi una super Kim Hill (6 punti nel set, 66% in attacco e 2 aces) allungano ancora (16-12). Ci mette del suo anche Miriam Sylla (5 punti nel set), prima di astuzia, poi di potenza e le Pantere volano via (19-12). Entrano Zago, Papa e Bisconti per Scandicci, ma la squadra di casa ha un approccio molto più aggressivo e con due battute vincenti di Hill il set è praticamente chiuso: 21-12. Il punto del 25-16 è firmato da Sylla e Conegliano scappa 2-0.

Nel terzo set Scandicci (con Mazzaro al posto di Adenizia) cerca di sorprendere l’Imoco con un balzo da 0-5, ma un ace di Lowe e un muro di De Kruijf indicano la squadra, poi Sylla e De Gennaro difendono tutto e l’immediato controbreak che mette Conegliano sul 5-5 è una mazzata psicologica per la Savino del Bene. Ancora Sylla è spettacolare in difesa e il pubblico del Palaverde si esalta fino al 7-5 (parziale gialloblù di 7-0). L’Imoco dopo aver lasciato sfogare all’inizio le toscane riprende a marciare con una Sylla “a tutto campo”, capace di difendere, murare e attaccare con efficacia, caricando il pubblico. L’azzurra sigla il 13-10, poi Bosetti ricuce lo strappo. Sul 16-15 entra il doppio-cambio con Bechis e Fabris, mentre in casa Savino c’è l’americana Mitchem e rientra Zago per una spenta Haak. Le Pantere provano a scappare: funziona la combinazione Bechis-Folie, poi De Kruijf piazza un altro ace e le campionesse d’Italia sono in fuga (20-16). Sylla e Hill (MVP del match) continuano a dare spettacolo, De Gennaro inventa difese-monstre e le Pantere possono chiudere dopo una grande prestazione con il 3-0 che fa spellare le mani al pienone del Palaverde e tiene l’Imoco saldamente in vetta alla classifica con quattro giornate da giocare.

Carlo Parisi, coach Savino Del Bene: “In settimana abbiamo cercato di focalizzare l’attenzione sull’approccio a questa gara e doveva essere molto diverso da quello che abbiamo avuto. In primis perché ovviamente loro avevano un po’ il dente avvelenato per la gara di coppa, il secondo motivo era per la classifica che adesso conta, la terza motivazione è che ogni volta che giochiamo con loro regaliamo sempre il terzo set. Oggi invece l’approccio non è stato buono, abbiamo pagato molto la nostra eccessiva passività. Noi abbiamo delle difficoltà fisiche all’interno della squadra, ma queste attenuanti non sono più valide se questo è il modo di stare in campo. Conta uscire dal campo avendo dato tutto, considerando le difficoltà, considerando i problemi, che in fin dei conti hanno tutti. Noi questa cosa non l’abbiamo fatta”.

E’PIU’ POMI’ CASALMAGGIORE – SAUGELLA TEAM MONZA 1-3 (21-25 25-20 17-25 20-25)

Cade tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona, davanti a 2.475 spettatori, la Vbc Èpiù Pomì Casalmaggiore, ancora orfana di Marcon, contro la Saugella Team Monza che si impone per 3-1 interrompendo così la striscia positiva delle rosa nella nona di ritorno della Samsung Volley Cup Serie A1 Femminile. Nella prossima giornata la Vbc osserverà il turno di riposo.

Primo set. Le ospiti partono forte, confronto a rete e pipe di Orthmann e Monza si porta sul 4-1. Cannonata però subito dopo di Carcaces che accorcia le distanze, 2-4. Bordata di Cuttino dalla seconda linea che mette a terra il pallone del 3-5 e un tocco a muro di Bosetti porta le rosa a meno uno, 4-5. E’ la pipe di Carcaces a rimettere tutto in parità, 5-5 e, dopo una ricezione deficitaria su battuta di Carcaces, Bosetti porta avanti le sue sul 6-5, Begic pareggia. E’ un inizio scoppiettante, tocco all’indietro no-look di Skorupa che cade nel campo avversario e fa 7-6, Ortolani pareggia. Le ospiti passano in vantaggio ma Carcaces con la consueta staffilata accorcia le distanze, 10-11. Cuttino tiene le sue sempre attaccate al set, diagonale e 11-12, ace nella battuta seguente e pareggio 12-12, è Bosetti poi in pipe, sfruttando il tocco del muro, a mandare le rosa avanti 13-12. Continui capovolgimenti di fronte, Ortolani porta le sue sul 14-13 e coach Gaspari chiama il primo time out della gara. Carcaces riceve ottimamente la battuta insidiosa di Hancock e finalizza l’alzata di Skorupa, 14-15. Fast di capitan Arrighetti e la Vbc si porta sul 16-17. Ace di Serena Ortolani che fa 19-16 per la Saugella. Esce il tentativo di Cuttino, 20-16 Monza e time out per coach Gaspari. Al ritorno in campo è una caparbia Cuttino a farsi perdonare e a siglare il punto del 17-20. Carcaces usa l’astuzia e con un mani out accorcia maggiormente siglando il 18-20, ma Orthmann ristabilisce le distanze. Kakolewska fa valere le sue leve e sigla il 20-22. Cannonata dalla seconda linea di Bosetti che piega le mani di Arcangeli e fa 21-23, coach Gaspari inverte la diagonale inserendo Pincerato e Gray per Cuttino e Skorupa, time out Monza. E’ un attacco out di Carcaces a chiudere la frazione 25-21 per Monza.

Secondo set. Il secondo set parte sull’equilibrio, Cuttino fa 5 pari. E’ ancora Cuttino a mettere il pallone per terra, diagonale stretta e 6-6. Ace devastante di Carcaces che manda le sue avanti 10-9 e Bosetti ribadisce, time out Monza. Skorupa è caparbia sotto rete, vince il contrasto con Adams e fa 14-11, time out Monza. al ritorno in campo è il muro rosa che ferma l’attacco di Monza, 15-11, Kakolewska in battuta. Monster Block di Skorupa su Ortolani e le rosa vanno sul 16-12, entra Buijs per Begic. Monza spinge, trova il 15-18 e coach Gaspari preferisce chiamare time out. Si torna in campo e Othmann manda a rete il suo tentativo, 19-15 Vbc Èpiù Pomì. Carcaces fa ancora una volta valere il suo talento cristallino, diagonale e 21-18. Cuttino si alza dalla seconda linea e abbatte Ortolani, 22-18. Bosetti beffa il muro monzese e così “Firefox” sigla il 23-19. E’ ancora Bosetti a sfruttare il tocco del muro sul quale Devetag in recupero non può nulla, 24-20. Salvataggio volante di Lussana, tocco fotocopia dei precedenti di Bosetti e 25-20.

Terzo set. Monza, grazie ad un ace fortunoso di Orthman, si porta sul 2-0 ma Kakolewska accorcia. Altra cannonata di “Rocket” cuttino in pipe che piega le mani della difesa ospite e fa 2-4. Bosetti con uno “schiaffo” dei suoi trova la parità 4-4 e manda Skorupa in battuta. Palla morbida di capitan Arrighetti che cade nel centro del campo e fa 7-8. Primo tempo alla velocità della luce per “Pink Floyd” Kakolewska che sigla l’8-10. Orthmann però è astuta e beffa le rosa in difesa, 12-18, time out Vbc. Esce il tentativo di Kakolewska, 13-8 Monza, entra Mio Bertolo per la centrale polacca. Bosetti sale in cielo e si inarca, 11-15, nell’azione dopo sfrutta ancora una volta il mani out e accorcia nuovamente. Monza continua a spingere, trova il 17-12 anche se Lussana tenta il salvataggio disperato, time out Vbc Èpiù Pomì Casalmaggiore. Bosetti ci prova ma il muro di Devetag ferma tutto, 20-12, ma nell’azione successiva è proprio la numero 9 in rosa a farsi perdonare. Caterina poi trova anche un ace su Hancock e “El Tiburon” Carcaces ribadisce, 15-20. Monza resta avanti ma il tentativo di Carcaces è efficace, 16-23, Ortolani però in pallonetto trova la prima palla set, 24-16. Monster block di Mio Bertolo sull’opposto monzese e fa 17-24 ma la battuta out di Cuttino chiude.

Quarto set. Rimane in campo Mio Bertolo per Kakolewska. Carcaces trova subito il pareggio, 1-1. Arrighetti trova il varco giusto e il suo primo tempo finisce a terra, 2-2. Hancock trova terzo ace personale della gara sinora e sigla il 5-2, il muro monzese poi blocca Arrighetti e coach Gaspari chiama time out, 6-2 Monza. Hancock trova un altro ace, 8-2, entra Gray per Carcaces. Muro di Skorupa su tentativo di Devetag e 3-8. E’ ancora il muro rosa a farsi valere, stavolta è Arrighetti, 4-8. Buijs però indovina una pipe devastante, 11-4 e time out per Casalmaggiore. Staffilata di Cuttino che taglia il campo e fa 5-13. Mio Bertolo ferma l’attacco di Orthman e sigla il 6-14, Cuttino poi ferma ancora la schiacciatrice tedesca e accorcia nuovamente. Azione combattutissima con tantissimi scambi, finisce out il tentativo di Ortolani, 8-15. Diagonale potente quasi nei 3 metri di Cuttino e la Vbc si porta sul 9-17. Gray manda le sue in doppia cifra con una bella parallela, 10-18. E’ ancora la canadese a mettere a terra il pallone sorpassando la difesa ospite, 11-19. La Vbc cerca di rimanere attaccata al match, diagonale di Gray e 16-23, la canadese poi ribadisce. E’ a rete la battuta di Mio Bertolo e Monza va al match point, che Cuttino annulla con un monster block su Buijs, 18-24. Gray accorcia nuovamente mettendo il pallone nella zona di confitto, time out per coach Falasca, 19-24. Al ritono in campo è Gray a mettere a terra il pallone, 20-24, ma è Ortolani a chiudere il set 25-20 e la gara per 3-1 in favore della Saugella.

“Merito a Monza – dice Marco Gaspari, coach della èpiù Pomì – ma mi dispiace molto per le mie ragazze che forse meritavano qualcosa di più dalla partita visto soprattutto la settimana travagliata appena passata in cui spesso si è faticato ad allenarsi tutte insieme. Sapevamo che la ricezione sarebbe stata messa a dura prova a causa della loro battuta, ma abbiamo pagato qualche errore di troppo sia all’inizio del primo set che negli ultimi due”.

“E’ un successo importantissimo – afferma Francesca Devetag, centrale della Saugella – in uno scontro diretto per la classifica, contro una squadra che sta recuperando il proprio gioco. Sono felicissima per le mie compagne, per il gruppo, per questo obiettivo raggiunto. Ci abbiamo messo davvero tanta attenzione, difendendo molto bene. Possiamo essere soddisfatte per questa prova. Ci vuole pazienza, bisogna giocare un pallone alla volta. Stasera si è visto: non abbiamo pensato all’errore, focalizzandoci subito sul giocare la palla successiva. Abbiamo giocato di squadra, con grande determinazione”.

ZANETTI BERGAMO – REALE MUTUA FENERA CHIERI 2-3 (25-23 20-25 22-25 25-9 9-15)

Finisce con una vittoria della Reale Mutua Fenera Chieri al tie break il match che riportava a Bergamo la Zanetti. Squillo delle piemontesi, che mantengono vive le speranze di salvezza; si complica invece il cammino delle rossoblù verso i Play Off Scudetto.

Primo set. Si comincia con Carlotta Cambi in regia ad orchestrare l’opposto Smarzek, le centrali Tapp e Olivotto e le schiacciatrici Mingardi e Acosta. Con loro, il libero Sirressi. Di fronte a loro, Chieri con la palleggiatrice americana Poulter, le schiacciatrici Perinelli, Silva, Angelina, le centrali Middelborn e Akrari e il libero Bresciani.

Un inizio contratto per la Zanetti che fatica a scacciare i fantasmi degli ultimi due match: Chieri è riagguantata solo sul 23 pari. Il muro di Olivotto consegna il primo set ball nelle mani di Cambi che va in battuta, ma è ancora il muro di Olivotto a completare la rimonta: 25-23, 1-0.

Secondo set. Courtney prende il posto di Acosta. Il muro della Zanetti fa la differenza in avvio (6 solo nel secondo parziale dopo i 4 del primo), ma Chieri continua ad andare a segno con Silva, Angelina e Akrari. ’aggancio sfugge alla Zanetti sul 20-21 con un errore al servizio. Chieri prende così il largo e va a chiudere 25-20. 1-1.

Terzo set. Chieri tenta il colpo e si spinge avanti 14-9. Acosta sostituisce Smarzek, Mingardi lascia il posto a Loda, le piemontesi continuano a far male alle difese della Zanetti ed vanno a 19-12. Un’impennata di orgoglio rossoblù porta la Zanetti a -3, la battaglia si accende e si arriva a -1, 22-23, ma Silva ferma l’avanzata bergamasca e consegna a Chieri 2 palle set: Perinelli chiude a muro.

Quarto set. Smarzek torna in diagonale con Cambi, Loda resta in campo per Mingardi. La Zanetti vola avanti 8-3, Smarzek riprende a macinare punti (6 nel parziale, 60%) ed è 19-8. Un doppio ace di Sara Loda vale il 24-9 e poi Smarzek va a chiudere. 2-2, si va al tie break.

Quinto set. La Zanetti prova a prendersi la vittoria, Smarzek attacca, Tapp e Cambi murano, ma Chieri agguanta la parità sul 6-6 e sorpassa con il muro di Middleborn. Al cambio di campo le piemontesi sono avanti 8-6. Risponde Smarzek, ma le piemontesi riprendono la marcia con Silva e vanno a +4. Mingardi prende il posto di Smarzek, ma non c’è reazione, Chieri si guadagna 5 palle match e Silva chiude alla prima con un ace.

Carlotta Cambi, palleggiatrice Zanetti: “Penso che oggi si sia vista una gara altalenante e un quarto set in cui abbiamo fatto molto molto bene, ma dobbiamo trovare un equilibrio che ci mantenga così per tutta la partita. Questa è la cosa che ci ha contraddistinto per tutto il campionato. Tutte le partite che arrivano sono ora importanti per fare un passo verso i play off. E’ un obiettivo che vogliamo davvero tanto”.

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO – LARDINI FILOTTRANO 3-0 (25-18 25-15 25-23)

L’imbattibilità casalinga della Bosca S.Bernardo Cuneo continua: dopo Firenze, Scandicci, Novara, Chieri, Casalmaggiore, Brescia e Bergamo, anche la Lardini Filottrano è costretta a subire la legge del Pala UBI Banca, dove da fine novembre le gatte hanno raccolto solo vittorie nelle gare di Samsung Volley Cup A1. I tre punti conquistati con le marchigiane e la contemporanea sconfitta della Zanetti Bergamo, portano a 5 le lunghezze di margine sulle dirette rivali: l’ottavo posto è sempre più consolidato. La tribuna stampa del Pala UBI Banca incorona MVP dell’incontro Francesca Bosio, premiata da Rossano Boffa, enologo della Bosca Spumanti, main sponsor delle biancorosse.

La Bosca S.Bernardo Cuneo di coach Pistola scende in campo con il sestetto più collaudato: Bosio in palleggio e Van Hecke a completare la diagonale, Menghi e Zambelli al centro della rete, Cruz e Salas schiacciatrici, Ruzzini a difendere la seconda linea. Coach Schiavo risponde con Tominaga in regia, schierata in diagonale con Whitney, Garzaro e Cogliandro centrali, in banda le mani pesanti di Partenio e Vasilantonaki, seconda linea Cardullo. Pronti via e sono le cuneesi a firmare il secco parziale di 4-0, spinti dai punti di Salas e Van Hecke: subito time out per coach Schiavo. Il copione non cambia, con le gatta biancorosse sempre concrete in attacco e presenti a muro: sul 10-2 arriva anche il secondo stop richiesto dalla panchina ospite. Le marchigiane mettono a segno quattro punti consecutivi: sul 10-6 giunge anche il primo break per coach Pistola. Sull’11-9 in campo Markovic. L’ace di Bosio ed il muro i Van Hecke allungano nuovamente il distacco (14-9). Filottrano ricuce, ma si procede con la Bosca S.Bernardo sempre avanti di tre lunghezze (20-17). La battuta di Bosio mette in difficoltà le ex compagne filottranesi che subiscono anche il secondo ace della palleggiatrice biancorossa sul 23-17. E è Salas a chiudere la prima frazione sul 25-18 (1-0).

Si ritorna in campo con le gatte nuovamente all’assalto: si riparte con un nuovo break i 4-0, raggiunto grazie al positivo turno al servizio di Markovic (che raccoglie anche un ace). Due fast consecutive di Zambelli allargano il margine, consolidato all’ottima prova collettiva a muro: ed è proprio grazie ai ‘monster blocks’ consecutivi di Menghi e Bosio che si raggiunge quota 14-5. Coach Schiavo ferma il gioco per il primo t.o. del set. L’8 dicembre la casella dei muri cuneesi in quel di Osimo rimase a quota zero: risultato ampiamente ‘vendicato’ nel match odierno con numerosi muri punto firmati dalle biancorosse. Il primo tempo di Menghi chiude la seconda frazione sul 25-15 (2-0). Oltre alla buona prova sottorete, determinante anche il servizio, con Bosio, Markovic e Zambelli che firmano 4 ace nei primi due set. Sono oltre duemila gli spettatori che riscaldano il Pala UBI Banca e spingono le cuneesi verso l’ottava vittoria consecutiva tra le mura casalinghe.

La loro carica si sente anche ad inizio terzo set: decisiva in più occasioni Menghi che aiuta le compagne di squadra a volare sul 10-5. Arriva il primo t.o. del set per coach Schiavo. La Lardini Filottrano rientra e sul 16-14 è coach Pistola a sfruttare i 30” del t.o. Cuneo stringe i denti. La parallela di Markovic, dopo ottima difesa di Ruzzini, costringe la panchina ospite al secondo time out sul 20-17. Il finale è un crescendo biancorosso, si raggiunge quota 23-20 con l’ace di Markovic. Il punto del 25-23 porta la firma di Salas: la Bosca S.Bernardo Cuneo firma l’ottava vittoria vittoria casalinga consecutiva nella Samsung Volley Cup A1. Il 3-0 odierno consolida l’ottava piazza in classifica, ultimo posto utile per raggiugnere il tabellone playoff.

“Abbiamo vinto una gara complicata – dichiara Andrea Pistola, coach della Bosca S.Bernardo Cuneo -, perdere oggi voleva dire complicarsi la vita per i playoff. Le ragazze lo sapevano ed un po’ di pressione c’era, ma abbiamo preparato bene la gara in settimana ed abbiamo fatto davvero bene. Ottima la fase muro-difesa, bene al servizio: abbiamo vinto di squadra, il palleggio ha fatto buone scelte, gli attaccanti hanno messo a terra punti pesanti. Tutto ha funzionato bene contro una squadra che ha vinto con Bergamo e portato ai vantaggi Conegliano. Ora abbiamo tre gare difficili dove prendere qualche ‘punticino’, in caso contrario ci giocheremo il tutto per tutto all’ultima gara con Club Italia. Vincere oggi era determinante e noi l’abbiamo fatto”.

“Cuneo è una squadra in forma – dichiara Filippo Schiavo, coach della Lardini Filottrano – e in casa ha un buon ruolino di marcia. Noi però abbiamo fatto una prestazione scadente in tutti i fondamentali. Qualcosa di buono si è visto nel finale del terzo set, ma stasera fatico a trovare qualcosa che abbia funzionato: molto male muro-difesa, soprattutto rispetto all’andata. L’obiettivo salvezza rimane nel nostro orizzonte fin quando non ci sarà la matematica dalla nostra”.

SAMSUNG VOLLEY CUP A1

I RISULTATI DELLA 22^ GIORNATA

Sabato 2 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Unet E-Work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-18, 25-20, 25-18)

Domenica 3 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-20, 25-16, 25-19)

èpiù Pomì Casalmaggiore – Saugella Team Monza 1-3 (21-25, 25-20, 17-25, 20-25)

Zanetti Bergamo – Reale Mutua Fenera Chieri 2-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-9, 9-15)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Lardini Filottrano 3-0 (25-18, 25-15, 25-23)

Martedì 5 marzo, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – Club Italia Crai ARBITRI: Moratti-Noce ADDETTO VIDEOCHECK: Spitaletta

Riposa: Igor Gorgonzola Novara

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 52; Igor Gorgonzola Novara 46; Savino Del Bene Scandicci 44; Saugella Team Monza** 40; Unet E-Work Busto Arsizio 39; E’piu’ Pomi’ Casalmaggiore** 38; Il Bisonte Firenze 32; Bosca San Bernardo Cuneo 30; Zanetti Bergamo** 25; Banca Valsabbina Millenium Brescia 24; Lardini Filottrano 14; Reale Mutua Fenera Chieri 7; Club Italia Crai* 2.

* una partita in meno

** una partita in più

I TABELLINI

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-0 (25-20 25-16 25-19) – IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Folie 9, Lowe 7, Hill 12, De Kruijf 11, Wolosz 1, Sylla 13, De Gennaro (L), Fabris 2, Tirozzi 1, Fersino, Bechis. Non entrate: Danesi, Moretto. All. Santarelli. SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bosetti 8, Ferreira Da Silva, Haak 10, Vasileva 6, Stevanovic 2, Malinov 1, Merlo (L), Mitchem 3, Zago 2, Caracuta 1, Mazzaro 1, Bisconti, Papa. Non entrate: Mastrodicasa. All. Parisi. ARBITRI: Vagni, Cappello. NOTE – Spettatori: 5344, Durata set: 28′, 23′, 27′; Tot: 78′.

E’PIU’ POMI’ CASALMAGGIORE – SAUGELLA TEAM MONZA 1-3 (21-25 25-20 17-25 20-25) – E’PIU’ POMI’ CASALMAGGIORE: Carcaces 10, Kakolewska 4, Gray 6, Bosetti 15, Arrighetti 7, Pincerato, Spirito (L), Cuttino 20, Skorupa 5, Mio Bertolo 2, Lussana. Non entrate: Radenkovic. All. Gaspari. SAUGELLA TEAM MONZA: Ortolani 19, Orthmann 16, Adams 10, Hancock 8, Begic 5, Melandri, Arcangeli (L), Buijs 11, Devetag 3, Bianchini. Non entrate: Facchinetti, Bonvicini, Balboni. All. Falasca. ARBITRI: Frapiccini, Puecher. NOTE – Spettatori: 2475, Durata set: 28′, 26′, 22′, 26′ ; Tot: 102′.

ZANETTI BERGAMO – REALE MUTUA FENERA CHIERI 2-3 (25-23 20-25 22-25 25-9 9-15) – ZANETTI BERGAMO: Acosta Alvarado 2, Tapp 8, Cambi 5, Mingardi 10, Olivotto 11, Smarzek 24, Sirressi (L), Loda 9, Courtney 4, Strunjak, Imperiali. Non entrate: Carraro. All. Bertini. REALE MUTUA FENERA CHIERI: Middleborn 10, De La Caridad Silva 28, Perinelli 12, Akrari 9, Poulter, Angelina 16, Bresciani (L), Starcevic 1, Dapic, De Lellis. Non entrate: Caforio, Tonello, Giani. All. Sinibaldi. ARBITRI: Spinnicchia, Santoro. NOTE – Spettatori: 892, Durata set: 26′, 24′, 29′, 20′ , 16′ ; Tot: 115′.

BOSCA SAN BERNARDO CUNEO – LARDINI FILOTTRANO 3-0 (25-18 25-15 25-23) – BOSCA SAN BERNARDO CUNEO: Cruz, Menghi 7, Van Hecke 18, Salas 17, Zambelli 7, Bosio 4, Ruzzini (L), Markovic 9, Baiocco. Non entrate: Kaczmar, Mancini, Kavalenka. All. Pistola. LARDINI FILOTTRANO: Vasilantonaki 9, Cogliandro 6, Tominaga 2, Partenio 9, Garzaro 2, Whitney 11, Cardullo (L). Non entrate: Brcic, Baggi, Pisani, Rumori. All. Schiavo. ARBITRI: Prati, Piubelli. NOTE – Spettatori: 2431, Durata set: 26′, 25′, 29′; Tot: 80′.

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 9 marzo, ore 20.30 (diretta Rai Sport + HD)

Imoco Volley Conegliano – Il Bisonte Firenze

Sabato 9 marzo, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Igor Gorgonzola Novara

Savino Del Bene Scandicci – Bosca S.Bernardo Cuneo

Domenica 10 marzo, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Lardini Filottrano – Unet E-Work Busto Arsizio

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Saugella Team Monza

Club Italia Crai – Zanetti Bergamo

Riposa: èpiù Pomì Casalmaggiore

