Pallavolo – Conclusi a Roma i lavori del Consiglio Federale

Tutte le decisioni del Consiglio Federale del 8 marzo

Si è conclusa oggi a Roma la riunione del Consiglio Federale. In apertura dei lavori il Presidente Pietro Bruno Cattaneo ha voluto ricordare l’importante appuntamento della cerimonia di premiazione della Hall of Fame 2019, in programma al Salone d’Onore del Coni lunedì 25 marzo.

Queste le principali delibere assunte dal Consiglio Federale.

CAMPIONATO EUROPEO U16 – Sarà Trieste, insieme a Zagabria, la sede di gioco che ospiterà dal 11 al 21 luglio 2019 il Campionato Europeo femminile under 16, organizzato congiuntamente da Italia e Croazia. Nel capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia si disputeranno anche le finali del torneo.

TORNEO 8 NAZIONI U19 – È stata assegnata a Camigliatello Silano (Cosenza) l’organizzazione del Torneo Wevza under 19 (dal 9 al 14 luglio 2019), precedentemente denominato 8 Nazioni.

BEACH VOLLEY – Sono stati deliberati gli impegni di spesa per l’attività territoriale 2019.

ARBITRIADI – La 40esima edizione delle Arbitriadi si svolgerà a Salerno dal 29 maggio al 2 giugno 2019.

RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ – Il CF ha deliberato la pubblicazione del rapporto di sostenibilità per il biennio 2017-2018. Il documento da lunedì sarà consultabile sul sito federale.

