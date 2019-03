Il padre di Moise Kean attacca la Juventus, il ragazzo risponde su Instagram: “devo tutto a mia madre, non a te”

Il padre di Moise Kean attacca la Juventus: il giovane attaccante bianconero si chiama fuori dalla vicenda rivolgendo una dura critica al genitore

Dopo l’exploit delle ultime settimane, fra Juventus e Nazionale, tutti i riflettori del mondo calcistico italiano sono puntati su Moise Kean. Il giovane talento bianconero è finito al centro delle cronache sportive, venendo investito da una grande popolarità. Tutti parlano di lui, anche il padre, separato dalla madre da diversi anni. Biorou Jean Kean ha elogiato le prestazioni del figlio, rifilando una frecciatina alla Juventus rea di avergli promesso dei trattori in cambio della permanenza del ragazzo: ‘pagamento’ mai ricevuto.

Tramite una storia Instagram è arrivata la secca risposta dello stesso Kean che ha liquidato con fermezza l’argomento: “trattori? Non so di cosa si parli. Se sono l’uomo che sono oggi è solamente grazie a mia madre. Con questo ho detto tutto! E non dimenticate mai chi vi dà da mangiare quando avete il cibo in pancia”.

