Neymar, la rivelazione sull’infortunio spiazza il PSG: “nel 2018 non mi ruppi solo il metatarso”

Neymar e il suo precedente infortunio: il calciatore svela la verità sulla frattura metatarsale a causa della quale nel 2018 rischiò di saltare i Mondiali

Gli infortuni di Neymar nella sua carriera sono quasi sempre stati una costante. Tra gli altri, ricordiamo quello che nel 2018 (una frattura metatarsale) che mise a serio rischio la presenza dell’attaccante brasiliano ai campionato del mondo di calcio in Russia. A distanza di circa un anno, il calciatore del PSG si trova a fronteggiare un nuovo infortunio, molto simile a quello precedente per chi conosce il caso.

È lo stesso Neymar, in un’intervista a TV Globo, però a svelare come quello dell’anno scorso fu un infortunio ben più grave di quello di quest’anno. O Ney ha rivelato come, coadiuvato dal silenzio del PSG, ai media fu rivelata solo la frattura del metatarso, glissando al contrario sulla rottura del legamento della caviglia.

“Il mio infortunio prima della Coppa del Mondo è diverso da quello di oggi. – ha dichiarato Neymar a Tv Globo, spiazzano probabilmente il PSG – L’anno scorso ho subito una frattura metatarsale, ma mi sono rotto anche il legamento della caviglia. Per questo motivo ci è voluto più tempo per rientrare ed è stato più doloroso. Alla caviglia serve tempo”.

