Nazionale, azzurri in partenza per Udine: Florenzi rientra a Roma causa infortunio

Alessandro Florenzi non prenderà parte alla trasferta azzurra in quel di Udine a causa di un problema fisico, la Nazionale pronta alla gara con la Finlandia

Azzurri in partenza questa mattina per Udine, dove domani sera allo stadio ”Friuli” è in programma l’esordio nelle European Qualifiers dell’Italia verso Euro 2020 (ore 20.45 diretta Rai 1). Nel pomeriggio conferenza stampa del Ct e di capitan Chiellini (ore 18.00) e allenamento allo stadio (18.30, aperto ai media i primi 15′). Il calciatore della Roma Alessandro Florenzi, che ieri aveva interrotto l’allenamento per un risentimento al polpaccio sinistro, questa mattina lascia il ritiro della Nazionale a Coverciano, per fare invece ritorno al club di appartenenza e proseguire le cure del caso. (Spr/AdnKronos)

