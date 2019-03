MotoGp – Da Marquez alla Ferrari, Valentino Rossi tira le somme delle qualifiche d’Argentina: “Marc è avanti a tutti”

Valentino Rossi protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota della Yamaha domani quarto sulla griglia di partenza del circuito di Termas de Rio Hondo

Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp d’Argentina Maverick Vinales e Andrea Dovizioso affiancheranno il sette volte campione del mondo. Bene Valentino Rossi quarto e Jack Miller quinto, meno brillante Danilo Petrucci solo decimo, a pochi centesimi dalla terza fila.

A parlare ai microfoni di Sky Sport anche Valentino Rossi. Il Dottore, dopo la sua prestazione sul circuito di Termas de Rio Hondo, ha detto: “sono molto contento di partire quarto, mi spiace non essere in prima fila, ma sono a 2 decimi dalla pole. Buono il bilanciamento della moto, abbiamo migliorato ancora di più oggi. Mi trovo bene, buon passo gara, ma c’è da dire che ci sono altri 5 piloti che vanno fortissimo. Importantissimo fare tutto bene domani, aspettiamo le condizioni meteo per vedere come sarà”. “Abbiamo iniziato bene, con un buon setting di base. – ha continuato il pilota di Tavullia – Le prestazioni della Yamaha dipendono dal layout delle piste, dalle gomme. Qui in Argentina sembra che la nostra moto funzioni benissimo”.

“Secondo me Marquez è un pelo avanti a tutti. – ha aggiunto Rossi – È un pelo avanti anche con le gomme, sia con la media che con la soft, potrà decidere che gomma avere. Per me è il favorito per la vittoria”. Infine, sul risultato ottenuto dalla Ferrari nelle qualifiche del Gp del Bahrain, Valentino ha chiosato: “intanto sono contento perchè la Ferrari va forte, è bello vedere un giovane che arriva e va forte. L’anno scorso è andato forte con l’Alfa Romeo. È bello che la Ferrari abbia una giovane con cui va forte, anche con Schumacher non era successo, Schumi era già grande quando arrivò in Ferrari, invece con Leclerc no”.

