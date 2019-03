MotoGp – Marquez si ripete nella quarta sessione di prove libere in Argentina: bene Crutchlow e Dovizioso [TEMPI]

Marc Marquez davanti a tutti anche nelle Fp4 del Gp d’Argentina: Valentino Rossi tra i migliori a pochi minuti dalle qualifiche

Anche la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp d’Argentina è terminata. Sul circuito di Termas de Rio Hondo è stato Marc Marquez il più veloce a pochi minuti dalle qualifiche del secondo round della stagione 2019. Il campione del mondo in carica è stato seguito dal pilota della LCR Cal Crutchlow e da Dovizioso. Quarto tempo invece per Nakagami, seguito da Valentino Rossi e Petrucci. Nono invece Maverick Vinales, mentre Jorge Lorenzo fatica ancora e non riesce a far meglio del 16° tempo.

