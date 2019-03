MotoGp – Il momento giusto è arrivato: stretta di mano tra Rossi e Marquez in Argentina, il Dottore questa volta non si tira indietro [VIDEO]

Rossi e Marquez si lasciano tutto alle spalle: bellissima stretta di mano nel retropodio in Argentina

Che spettacolo il Gp d’Argentina: Marc Marquez ha conquistato una facilissima vittoria a Termas de Rio Hondo, dimostrando di sentirsi perfettamente a suo agio sul circuito argentino. Una vittoria che regala allo spagnolo della Honda la leadership della classifica piloti, davanti a Dovizioso e Rossi.

Secondo, dopo una fantastica lotta col forlivese della Ducati, il nove volte campione del mondo. Il Dottore non ha nascosto la sua gioia dopo la gara, per il suo fantastico risultato. Un secondo posto che ha fatto dimenticare al pilota Yamaha tutta l’acredine nei confronti di Marquez, tanto da non negargli, questa volta, una stretta di mano.

Prima di salire sul podio, infatti, Rossi ed il campione del mondo in carica si sono stretti la mano, complimentandosi a vicenda per il risultato ottenuto in Argentina.

