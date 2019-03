MotoGp – Qualifiche soddisfacenti per Valentino Rossi in Argentina? La reazione del Dottore è eloquente [VIDEO]

La reazione di Valentino Rossi dopo il quarto posto conquistato oggi nelle qualifiche del Gp d’Argentina

Sono andate in scena oggi le qualifiche del Gp d’Argentina di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato la sua 81ª pole position, la quinta negli ultimi sei anni a Termas de Rio Hondo, seguito da Vinales e Dovizioso. Sabato soddisfacente per Valentino Rossi, che dopo la qualifica disastrosa del Qatar, è riuscito ad ottenere un buon quarto posto: il Dottore apre dunque la seconda fila e domani in gara potrà dire la sua e lottare con i migliori.

Un risultato che dunque soddisfa il nove volte campione del mondo, che al termine delle qualifiche ha salutato tutti i suoi fan argentini con una bellissima impennata e che ha mostrato un bel sorriso ai box rivolto alle telecamere.

Valuta questo articolo