MotoGp – Marc Marquez crede in Valentino Rossi per il Gp d’Argentina: “lui e Crutchlow i più veloci”

Marc Marquez protagonista delle qualifiche del Gp d’Argentina: le parole del pilota spagnolo in conferenza stampa

Le qualifiche del secondo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sono terminate nel segno di Marc Marquez. Con il tempo di 1:38.314, il pilota spagnolo si è preso la sua prima pole position di stagione (l’81ª in carriera). Domani sulla prima fila della griglia di partenza del Gp d’Argentina Maverick Vinales e Andrea Dovizioso affiancheranno il sette volte campione del mondo. Bene Valentino Rossi quarto e Jack Miller quinto, meno brillante Danilo Petrucci solo decimo, a pochi centesimi dalla terza fila.

In conferenza stampa, a commentare la sua prestazione odierna proprio il poleman del Gp d’Argentina. “Fino ad adesso ottimo weekend. Domani giornata importante. – ha esordito Marquez – Nelle Fp3 siamo andati forte, mentre nelle Fp4 abbiamo avuto un piccolo problema, ma il team ha reagito benissimo. Abbiamo sbagliato la strategia, ma abbiamo sistemato tutto. Ho spinto al massimo in qualifica e ho non avuto problemi ad adattarmi al set up. Sono molto felice del set up e delle condizioni della pista”.

“Cal (Crutchlow,ndr) ha fatto un ottimo lavoro a livello di tempo e anche Valentino sembra tra i più forti. – ha aggiunto lo spagnolo – Il grip era diverso e cambia molto, è andato migliorando. Mi sono sentito meglio, c’era maggiore grip di ieri. Dobbiamo ancora decidere la strategia da utilizzare”. “Se domani piove sarà un punto di domanda per tutti. – ha costatato il pilota della Honda – Non abbiamo girato mai con la pioggia qui, quindi se sarà una gara bagnata, speriamo di provare nel warm up la pista bagnata”.

“La strategia era un’altra, ma dopo il problema delle Fp4 ho fatto fatica con l’ultimo pneumatico. – ha spiegato Marquez a Sky Sport – Contento per come è andato tutto. Sul giro secco pensavo facessimo fatica, sapevo che Ducati e Yamaha andavano forte, ma sono contento per come è andata”.

Valuta questo articolo