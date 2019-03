MotoGp – Marquez e la frecciatina alla Ducati: lo spagnolo punge velatamente il team di Borgo Panigale

Marc Marquez punge velatamente la Ducati e Dovizioso dopo il caos legato al caso spoiler del team di Borgo Panigale

Marc Marquez non ha dimenticato quanto accaduto due settimane fa in Qatar: il caso spoiler non ha distratto il campione del mondo in carica dal duello con Dovizioso e la sconfitta all’ultima curva. Lo spagnolo della Honda, però, non ha risparmiato i suoi avversari, con una tosta frecciatina: “la Ducati è sempre al limite a livello tecnico, come me in pista. Sta sempre studiando qualcosa, ma negli ultimi anni il titolo lo abbiamo sempre conquistato noi. Quindi anche la Honda non fa cose cattive. Non mi aspettavo niente, perché non riesco a capire queste cose esattamente. Credo che la parte tecnica sia difficile da capire e quindi preferisco astenermi su questo argomento“, ha affermato a Motorsport.

