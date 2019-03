MotoGp, Hamilton in arrivo in Qatar: spunta l’ipotesi di un pazzesco ‘scambio’ di fine stagione con… Valentino Rossi

Il campione del mondo di Formula 1 è in arrivo in Qatar per assistere alla giornata di qualifiche di MotoGp, dove incontrerà Valentino Rossi e gli altri piloti

Aveva annunciato che non avrebbe voluto perdersi l’inizio della stagione motoristica, promessa mantenuta per Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula 1 sarà oggi a Losail per assistere alle qualifiche del Gp del Qatar di MotoGp, primo appuntamento del Mondiale 2019.

Ospite del team SIC Petronas, il britannico si fermerà solo per un giorno, per poi ripartire senza attendere le gare delle tre categorie in programma nella giornata di domani. Sarà l’occasione per incontrare finalmente dopo tanto Valentino Rossi, con il quale secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe un accordo per scambiarsi Mercedes e Yamaha in pista a fine anno. Un patto pazzesco, che permetterebbe a Hamilton di provare una vera MotoGp e al Dottore di guidare la W10 dopo averlo fatto in passato con la Ferrari.

