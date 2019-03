MotoGp – Ancora una prova di… rispetto: abbracci e congratulazioni tra Dovizioso e Marquez in Qatar [VIDEO]

Dovizioso-Marquez, ancora una prova di rispetto: l’abbraccio al parco chiuso di Losail dopo la bagarre spettacolare al Gp del Qatar

Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez.

Dovizioso l’ha spuntata sul rivale spagnolo della Honda, andando così a festeggiare con tutto il suo team per la prima vittoria stagionale, che regala al ducatista anche la leadership mondiale. Nonostante la battaglia in pista, i due campioni sfidanti hanno dimostrato ancora una volta il rispetto che nutrono l’uno per l’altro. Un abbraccio caloroso e ‘amichevoli’ pacche per i due campioni al parco chiuso al termine del Gp del Qatar.

