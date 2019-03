Mirabelli allo scoperto sul caso Donnarumma: “Raiola gli disse di non firmare, ma Gigio…”

Massimiliano Mirabelli è tornato a pungere Mino Raiola parlando della ben nota querelle legata al rinnovo di Donnarumma col Milan

Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare della sua era al Milan, non molto duratura a dire il vero. L’ex dirigente rossonero è stato intervistato da Libero ed ha parlato anche del suo ritorno nel mondo del pallone: “Alla Roma andrei a piedi, Bologna grande piazza“. Il clou della sua intervista è stato però ovviamente dedicato al caso Donnarumma che ha monopolizzato l’attenzione nelle scorse annate: “Il rinnovo di Donnarumma con il Milan è stato un capolavoro, senza pagare commissioni. Nell’ultimo giorno di trattative ci incontriamo con famiglia e procuratore, Raiola si alza e gli dice ‘non firmare, ce ne andiamo, seguici’. Appena esce, Gigio prende la penna e firma“.

Ma non è tutto, Mirabelli ha parlato anche della guerra fredda sui social tra le parti: “sconfitta di Raiola, non succederà più di vedere sconfitto uno come lui. Tutti si chiedevano come mai Donnarumma sui social scrivesse post che subito dopo venivano cancellati. Semplice: Raiola gli diceva di farli, io glieli facevo cancellare...” . Infine una finestra sulla sua militanza all’Inter: “Ero andato in Brasile a seguire Gabriel Jesus, mi sono presentato al Palmeiras come un italiano che voleva vedere le strutture, incrocio il giocatore e gli do appuntamento più tardi. Torno in Italia, acquisto chiuso per 20 milioni. Ma un agente legato ai nerazzurri si intromette, fa perdere tempo e il Manchester City chiude. Altro caso: avevo preso Casemiro per 5 milioni, preferirono M’Vila. Gabigol? Mi avevano chiesto cosa ne pensassi, risposi: ‘Ve lo sconsiglio’. Sapete com’è andata a finire“.

