Jess Glynne in concerto in Italia per un’imperdibile data presso l’Arena della Versilia di Cinquale

Dopo il sold-out del Fabrique di Milano, Jess Glynne torna in Italia per un’imperdibile data: la cantante britannica in concerto il prossimo 14 agosto presso l’Arena della Versilia di Cinquale (MS)

Jess Glynne, la cantante britannica che ha incantato il mondo con la sua voce, ha raggiunto il successo nel 2014 grazie alla collaborazione con il gruppo Clean Bandit nel singolo “Rather Be” che ha debuttato alla prima posizione nelle classifiche, trionfando ai Grammy Awards nella categoria “miglior registrazione dance”. Ad oggi il singolo, certificato 4 dischi di platino, conta 700 milioni di streams su Spotify e più di 500 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nel luglio 2014 ha pubblicato “Right Here”, il suo primo singolo da solista e nel novembre dello stesso anno ha collaborato di nuovo con i Clean Bandit nel singolo “Real Love”, che ha raggiunto la vetta in varie classifiche mondiali.

“I Cry When I Laugh”, il suo primo album uscito nell’agosto 2015, è stato un successo ovunque: ha debuttato al primo posto nelle classifiche e ha generato oltre 12 milioni di vendite singole e più di 2,5 miliardi di stream Spotify in tutto il mondo.

Anche l’Italia è stata conquistata dal suo talento, tanto che l’album ha raggiunto la top 10 dei più venduti. I suoi singoli hanno venduto oltre 400.000 copie e hanno conseguito certificazioni importanti tra cui: triplo platino per “Take Me Home”, doppio platino per “Hold My Hand”, platino per “Not Letting Go” e per “Don’t Be So hard On Yoursel”.

Nel gennaio 2018 ha collaborato insieme a Macklemore e Dan Caplen, al singolo “These Days” dei Rudimental, certificato 3 volte disco di platino in Italia.

Il 4 maggio 2018, Jess Glynne ha pubblicato il singolo “I’ll Be There”, con il quale ha infranto il record del maggior numero di brani al #1 della classifica di vendita inglese per un’artista femminile britannica. Il 19 ottobre è uscito l’album “Always in Between” entrato direttamente alla #1 della classifica in UK, anticipato dai singoli “All I Am” subito nella TOP3 in radio in Italia, in classifica per ben 7 mesi consecutivi e “I’ll Be There”. “Thursday” è il terzo singolo estratto, brano scritto a quattro mani da Jess Glynne e Ed Sheeran che ha debuttato nella TOP10 della chart radiofonica inglese. Il singolo, in classifica radio da oltre 2 mesi è già tra i brani più trasmessi in Italia.

Prezzi biglietti:

Parterre in piedi: 30,43 € + diritti di prevendita

Tribuna: 34,78 + diritti di prevendita

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation

dalle ore 11:00 di mercoledì 6 marzo

Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di giovedì 7 marzo.

