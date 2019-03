La Fiorentina ringrazia il mondo del calcio “per l’affetto mostrato al nostro Davide Astori”

Davide Astori è stato ricordato oggi ad un anno dalla tragedia di Udine, la Fiorentina ha voluto ringraziare per l’affetto mostrato nei confronti dell’ex capitano

“Proprietà, Presidenza e tutta la Fiorentina desiderano ringraziare tifosi, squadre di calcio, compagni, Istituzioni e tutti coloro che sono stati vicini in questi giorni e oggi in particolare a un anno dalla scomparsa di Davide Astori“. Lo scrive la Fiorentina, in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, a un anno dalla scomparsa del suo capitano Davide Astori, morto la notte della vigilia del match di campionato contro l’Udinese per un arresto cardiaco. “I pensieri, i gesti e l’affetto sono un’ulteriore testimonianza di quanto il ricordo di Davide sia sempre presente e indelebile“, aggiunge il comunicato della società gigliata. (Spr/AdnKronos)

