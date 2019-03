Inter, la pace con Icardi è ben lontana: Zhang manda messaggi pungenti!

Inter, il patron nerazzurro Zhang ha parlato in vista del derby di Milano, mandando chiari messaggi a Mauro Icardi e Wanda Nara

Il presidente dell’Inter Zhang ha voluto mandare un messaggio all’ambiente ad una settimana dal derby di Milano che potrebbe valere molto in chiave Champions League. Il patron, parlando al sito ufficiale del club nerazzurro, ha punzecchiato Icardi pur senza nominarlo: “Ci sono dei valori unici che fanno parte del nostro club di cui sono particolarmente orgoglioso. Oggi è importante prendere una posizione netta e abbiamo intenzione di concentrarci sul rispetto, sull’unione, sull’essere una famiglia. Abbiamo festeggiato il centoundicesimo compleanno dell’Inter ed è fondamentale mantenere intatte le motivazioni che hanno spinto i fondatori a far nascere questa squadra meravigliosa. Fratelli del Mondo, dunque, non è soltanto un’idea. È un modo di essere“.​ Valori, rispetto, unione, tutte parole che fanno pensare inevitabilmente a quanto sta accadendo con Mauro Icardi. Il rientro sembra essere ben lontano, la tregua tra Inter e calciatore non sembra essere imminente.

