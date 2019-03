In casa Matri-Nargi si canta l’inno della Roma: la piccola Sofia ha il cuore giallorosso [VIDEO]

Sofia Matri romanista sfegata: la figlia di Federica Nargi canta con passione l’inno della Roma

Federica Nargi e Alessandro Matri amano aggiornare i loro follower sui social quotidianamente. In particolar modo la bellissima ex velina, in dolce attesa della seconda figlia, si diverte a pubblicare video riguardati la dolcissima Sofia, la primogenita.

Ieri sera, Federica Nargi ha mostrato al mondo intero la passione giallorossa di sua figlia. Sofia sembra infatti una romanista sfegatata: “Roma, Roma, Roma, core de sta città”, la dolcissima figlia dell’ex velina ha intonato l’inno giallorosso con convinzione e passione, facendo scappare un tenero sorriso nel volto di tutti i follower di Federica Nargi, anche in coloro che non simpatizzano per la Roma.

>>> PER IL VIDEO >>> Sofia Matri romanista sfegata: la figlia di Federica Nargi canta l’inno della Roma <<<

Valuta questo articolo