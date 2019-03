Scherma, Grand Prix di fioretto: Volpi, Marini e Foconi sul podio ad Anaheim

Ad Anaheim, in California, si sta disputando il Grand Prix Fie di fioretto maschile e femminile, italiani in forma smagliante

Italfioretto da applausi al Grand Prix Fie di fioretto maschile e femminile svoltosi ad Anaheim, in California. A pochi chilometri da Hollywood, gli attori del ‘regista’ Andrea Cipressa sfiorano la conquista dell’Oscar ma sfoderano una prestazione corale da standing ovation. Sul podio salgono Alice Volpi, che nella gara femminile conclude al secondo posto cedendo solo 15-14 all’olimpionica russa Inna Deriglazova in un remake della sfida che sta contraddistinguendo il quadriennio post Rio 2016, e, nella gara maschile, Tommaso Marini ed Alessio Foconi, rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Tommaso Marini, classe 2000 e fresco del titolo europeo under 20, conquista il suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo grazie ad una gara eccellente,”macchiata” solo dalla sconfitta in finale contro il francese Julien Mertine col punteggio di 15-11, ma in cui “brillano” i successi ottenuti contro i grandi interpreti del fioretto mondiale: dall’azzurro olimpionico di Rio 2016, Daniele Garozzo, sconfitto 15-14 nel turno dei 32, all’esperto transalpino Erwan Le Pechoux, fermato sul 15-13 agli ottavi, proseguendo poi col beniamino di casa, l’argento olimpico statunitense Alexander Massialas, battutto 15-9 dal marchigiano, sino alla semifinale contro il campione del Mondo in carica, Alessio Foconi, superato col punteggio di 15-9. Nel fioretto femminile, infatti, oltre ad Alice Volpi che ha concluso al secondo posto, a fermarsi a ridosso del podio sono state Arianna Errigo, Erica Cipressa e Martina Batini. Arianna Errigo è stata fermata sul 15-12 dalla russa Larissa Korobeynikova, Erica Cipressa invece è stata superata 15-4 dall’olimpionica di Rio2016, Inna Deriglazova, mentre Martina Batini è uscita sconfitta nel derby contro Alice Volpi col punteggio di 15-4. (Spr/AdnKronos)

