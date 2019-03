Giro di Sicilia – 18 formazioni al via: annunciate le squadre iscritte

18 formazioni al via di 7 corridori ciascuna. Molti gli italiani a caccia del successo, spazio anche alle giovani promesse e agli stranieri: annunciate le squadre iscritte al Giro di Sicilia

Annunciate le squadre e gli iscritti a Il Giro di Sicilia Open Fiber, organizzato da RCS Sport / La Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Regione Siciliana ed in programma dal 3 al 6 aprile. La sfida è aperta per succedere nell’Albo d’Oro ad un campione del calibro di Giuseppe Saronni, vincitore dell’ultima edizione nel 1977. In Sicilia si sfideranno tutte le principali squadre italiane Professional Continental e Continental, oltre all’UAE Team Emirates, la più “italiana” tra le squadre WorldTeam, ed un nutrito gruppo di squadre ricche di corridori giovani ed interessanti nonché di veterani. Oltre alle 7 squadre italiane, anche 11 formazioni straniere.

Questa la lista delle 18 squadre di 7 corridori ciascuna, con i principali iscritti:

UAE TEAM EMIRATES (UAE) – Petilli, Polanc

AMORE & VITA – PRODIR (LAT) – Tizza, Ficara

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA) – Masnada, Belletti

BARDIANI CSF (ITA) – Senni, Albanese

COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN (COL) – Cañaveral, Estrada

D’AMICO UM TOOLS (ITA) – Mosca, Martinelli

DELKO MARSEILLE PROVENCE (FRA) – El Fares, Grosu

GAZPROM – RUSVELO (RUS) – Porsev, Rovny

GIOTTI VICTORIA (ROU) – Onesti, Zurlo

ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) – Sbaragli, Badilatti

KOMETA CYCLING TEAM (ESP) – Lopez, Sevilla

NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM (ITA) – Visconti, Velasco

NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANÈ (ITA) – Moser, Zaccanti

RALLY UHC CYCLING (USA) – McNulty, Tuft

RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM (DEN) – Eriksson, Quaade

SANGEMINI – TREVIGIANI – MG.K VIS (ITA) – Bonifazio, Zana

TEAM COLPACK (ITA) – Baccio, Bagioli

WANTY – GOBERT CYCLING TEAM (BEL) – Martin, Pasqualon

