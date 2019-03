Firenze pazza di Batistuta: 6000 tifosi in piazza per i 50 anni di “Batigol”

Gabriel Omar Batistuta è stato festeggiato in Piazza della Signoria dai tifosi della Fiorentina pazzi dell’ex bomber viola

Quasi 6.000 persone in Piazza della Signoria a Firenze per festeggiare i 50 anni (compiuti il 1° febbraio scorso) dell’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, bomber dell’età d’oro tra il 1991 e il 2000. Per “Batigol”, mai dimenticato dai tifosi e sempre nei loro cuori, la piazza di Palazzo Vecchio si è colorata di viola, con sciarpe e striscioni, e la festa in suo onore si è trasformata in uno show durato oltre due ore. “Bati, Bati, Batigol” è stata la continua invocazione della folla per il suo “Re Leone”.

“Grazie a tutti, mi fate piangere ma non voglio – ha detto emozionatissimo Batistuta – Firenze è la mia seconda casa, mi sono innamorato di questa città quando sono arrivato e continuerò ad amarla per tutta la mia vita. Oggi per me è un giorno speciale. Vi amerò per sempre”. “I tifosi mi vogliono sempre di più, vivo più oggi la città di Firenze di quando giocavo qui, e negli ultimi vent’anni me la godo di più. So che mi vogliono bene e ho sempre raccontato nel mondo che qui mi vogliono bene, e lo racconto anche a casa ed i miei genitori ed i miei figli che non mi hanno mai creduto ora lo sanno e lo hanno visto – ha raccontato Batistuta dal palco sull’arengario di Palazzo Vecchio – Ecco perchè oggi li ho portati qui con me e questa gioia per me vale doppio. Non ho dimenticato di portare nessuno della mia famiglia, solo due sorelle non sono venute perché avevano impegni di lavoro. Sono felice per mia mamma e mia papà e non voglio incrociarne gli occhi perché sennò mi metto a piangere“.

(Xio/AdnKronos)

Valuta questo articolo