F1, Vettel e quella frecciata a Lewis Hamilton: il tedesco punge il rivale dopo il Gp d’Australia

Il pilota della Ferrari si è soffermato sulla gara di Hamilton, paventando la possibilità che si stesse annoiando a guidare

Doppietta Mercedes in Australia, ma con un risultato sorprendente considerando la vittoria di Bottas davanti ad Hamilton. Il finlandese ha sorpreso il compagno al via, difendendo poi il primato fino alla bandiera a scacchi, senza dare mai la possibilità ai propri inseguitori di potersi avvicinare.

Niente da fare dunque per il campione del mondo in carica, costretto anzi a difendersi dall’arrembante Verstappen, tenuto a bada a fatica nel finale. Sulla gara di Hamilton è stato interrogato Sebastian Vettel, che ha espresso il suo personale punto di vista al sito inglese Race Fans: “non so cosa stesse facendo Lewis, penso che magari si stesse annoiando e non fosse felice per aver perso la gara in partenza. Non è la prima gara in cui lui continua semplicemente a girare e basta, stava solo giocando a quel punto. Anche alla radio mi è stato detto che si stava lamentando delle sue gomme, ma penso che sia arrivato abbastanza tranquillamente fino alla fine. Forse non era troppo contento di guidare da quel momento in avanti”.

