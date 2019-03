F1 – Hamilton in Qatar per l’esordio della MotoGp: “non ho il fisico alla Marquez, non fatevi prendere troppo da questa cosa”

Lewis Hamilton in Qatar per il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: il campione del mondo di F1 assisterà dal vivo alla gara a due ruote

I test di F1 di Barcellona sono terminati, i piloti adesso danno appuntamento a tutti gli appassionati al 17 marzo per il Gp d’Australia, valido per la prima gara della stagione 2019. Prima di volare nella terra dei canguri, però il campione del mondo in carica di F1 ha deciso di fare tappa in Qatar, per assistere dal vivo alla prima gara del Mondiale 2019 di MotoGp.

Hamilton, che non ha mai nascosto il suo amore per le moto e che durante l’inverno ha girato in pista con una superbike, ha raccontato le sue sensazioni in vista della sua apparizione in Qatar: “amo le moto da sempre, sono molto emozionato, non so se avrò il tempo di vedere tutta la gara, non credo, ma sono molto curioso di vedere i piloti come lavorano, come si muovono, come sono le loro qualifiche rispetto alle nostre, sarà un’esperienza da cui imparare molto, ma non fatevi troppo prendere da questa cosa sono molto vecchio per fare la MotoGp e non ho un fisico da motociclista alla Marquez, sarà un’occasione di divertimento una volta ogni tanto. Vado sempre col gas a manetta, è l’unico modo in cui so guidare, anche se quando ho provato la superbike non avevo intenzione di spingere come gli altri piloti perchè c’è un sacco da imparare, è uno stile di guida completamente differente dalle 4 ruote ma è eccitante da imparare“, ha raccontato Hamilton in conferenza stampa oggi a Barcellona.

