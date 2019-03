Coppa del Mondo Spada – Italia femminile di bronzo a Chengdu

L’Italia femminile della spada conquista il bronzo a Chengdu: dopo il ko contro la Germania, le azzurre superano la Cina per la medaglia. Da segnalare il rientro di Mara Navarria in squadra

Giornata di emozioni per la spada femminile, con le azzurre che conquistano la medaglia di bronzo in Coppa del Mondo. L’Italia, rappresentata dalla testa di serie Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Alice Clerici e Federica Isola, si è imposta prima sull’Ucraina (45-39) e poi sulla Russia (30-29). In semifinale è arrivato lo stop contro la Germania. Il quartetto azzurro si è infine giocato il bronzo contro la Cina: un match combattuto fino all’ultimo secondo, chiuso con il punteggio di 31 a 28.

Mara Navarria, campionessa del mondo in carica, dopo l’ottimo quinto posto di ieri nella gara individuale dichiara: “sono felicissima per questa medaglia di bronzo: è una gran bella soddisfazione per noi, che negli ultimi tempi abbiamo faticato a raccogliere i risultati che vogliamo. Volevamo dare un segnale importante e ci siamo riuscite: l’Italia femminile della spada c’è e vuole la qualificazione olimpica“.

Valuta questo articolo