Fioretto – Coppa del Mondo paralimpica, Bebe Vio trionfa a Pisa nel fioretto

Coppa del Mondo paralimpica, Bebe Vio ha ottenuto quest’oggi la medaglia d’oro nel fioretto Categoria B

Bebe Vio ha ottenuto quest’oggi in quel di Pisa un’altra vittoria in Coppa del Mondo paralimpica. Nel fioretto Categoria B, non c’è storia, con l’azzurra capace di bissare la vittoria del mese di febbraio in quel di Sharja (Emirati Arabi Uniti) vincendo oggi a Pisa la medaglia d’oro. Nulla ha potuto l’avversaria odierna, la cinese Rong Xiao, contro Bebe Vio, 15-5 netto nella finalissima, applausi a scena aperta per la nostra rappresentante.

Valuta questo articolo