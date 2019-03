Ciclismo – Tirreno-Adriatico, Tom Dumoulin: “ho recuperato dalla caduta all’UAE Tour, voglio fare bene. Favoriti? Dico…”

Tom Dumoulin pronto per far bene alla Tirreno-Adriatico: il ciclista della Sunweb svela di essere pronto fisicamente e di voler iniziare al meglio la competizione già dalla cronosquadre iniziale

Tutto pronto per l’inizio della 54ª edizione della Tirreno-Adriatico NamedSport, la prestigiosa corsa italiana in programma dal 13 al 19 marzo 2019. Uno dei protagonisti più attesi sarà senza dubbio Tom Dumoulin, ciclista del Team Sunweb che, alla vigilia dell’inizio ufficiale della corsa, ha spiegato di voler iniziare la corsa al meglio: “ho avuto un po’ di tempo per recuparare dalla caduta all’UAE Tour. Credo di aver trovato la forma e ora sono pronto a lottare per la Tirreno-Adriatico. Nel percorso di quest’anno non c’è una salita lunga, ma le tappe nella regione delle Marche saranno molto impegnative, mi piace correre lì. Il Team Jumbo-Visma è stato molto forte all’UAE Tour e qui sono al via con una formazione molto simile. Sono i favoriti per la cronosquadre di domani ma spero che potremo fare anche noi una buona prova, poi penseremo alla Classifica Generale”.

Valuta questo articolo