Ciclismo – Strade Bianche e Gp di Larciano: la Nippo Vini Fantini Faizanè al via

La Nippo Vini Fantini Faizanè pronta per un weekend di grande ciclismo

Una grande classica del ciclismo moderno attende questo sabato gli Orange Blue che prenderanno il via alle Strade Bianche, schierando al via il vincitore dell’edizione 2013 Moreno Moser. Domenica altro importante appuntamento in Toscana con il GP Larciano dove Marco Canola nel 2018 chiuse sul secondo gradino del podio.

Week-end di grande ciclismo italiano alle porte, con due gare di alto livello in Toscana. Gli Orange Blue questo sabato saranno uno dei 3 team Professional al via delle Strade Bianche, la classica del nord più a sud d’Europa, firmata RCS Sport. Al via con il team NIPPO Vini Fantini Faizanè ci sarà Moreno Moser, vincitore dell’edizione 2013 e unico italiano nella storia della competizione a raggiungere il gradino più alto del podio. Domenica il team sarà al via del GP Larciano dove nell’edizione 2018 Marco Canola giunse secondo al termine di una gara nella quale gli Orange Blue sono stati grandi protagonisti.

STRADE BIANCHE.

Sabato 9 marzo appuntamento a Siena dove alle 10.40 prenderà il via la prima competizione World Tour italiana della stagione. 184 km con 11 tratti di sterrato e 63 km complessivi di “strade bianche” sulle quali si sfideranno i 147 corridori dei 18 team World Tour e dei 3 team Professional invitati tra i quali la NIPPO Vini Fantini Faizanè.

Gli Orange Blue schiereranno al via l’unico atleta italiano capace ad oggi di vincere questa moderna classica, inaugurata nel 2007: Moreno Moser. Con lui lo spagnolo Juan Josè Lobato, l’italiano Marco Canola tra i più in forma del team in questo avvio di stagione, insieme al giovane Nicola Bagioli. Per il Giappone ci sarà Sho Hatsuyama, mentre si cimenteranno con il palcoscenico World Tour anche i due giovani italiani Damiano Cima e Giovanni Lonardi reduci da ottime prestazioni al Tour of Antalya.

In ammiraglia il DS Mario Manzoni, che introduce la gara con queste parole:

“Sarà un sabato di grande ciclismo, in una corsa che vogliamo onorare al nostro meglio, cercheremo di fare corsa d’attacco con almeno tre dei nostri atleti per provare a centrare la fuga di giornata e lasciare coperte le nostre 4 punte per le fasi decisive. Gli avversari sono di primo livello ma saranno sopratutto i tratti di Strade Bianche a fare la grande differenza.”

La formazione completa:

Moreno Moser, Marco Canola, Juan Josè Lobato, Nicola Bagioli, Sho Hatsuyama, Damiano Cima, Giovanni Lonardi.

GP LARCIANO.

Domenica 10 marzo si continuerà a correre in terra Toscana con il GP Larciano. 7 i team World Tour attesi al via, insieme alla nazionale italiana e numerosi team Professional di alto livello su un percorso congeniale agli Orange Blue che già nell’edizione 2018 hanno dato spettacolo con numerosi atleti del team attivi nel finale e in particolare Marco Canola, secondo sul traguardo.

Al via per il team proprio Marco Canola, insieme a Ivan Santaromita, grande protagonista nel 2018 ma che in questo 2019 potrebbe essere condizionato dalla brutta caduta occorsa in Colombia che gli ha causato una forte contusione alla schiena. Moreno Moser, Juan Josè Lobato, Nicola Bagioli, Giovanni Lonardi e Sho Hatsuyama rappresenteranno importanti frecce all’arco del DS Alessandro Donati.

Queste le parole del direttore sportivo Orange Blue: “ll percorso si addice molto alle caratteristiche dei nostri ragazzi, avremo quindi diverse soluzioni da poter sfruttare e tanti potenziali capitani se correremo con la giusta mentalità, con la voglia di ottenere un ottimo risultato. Marco Canola, JJ Lobato, Nicola Bagioli, Moreno Moser. Partono con i gradi da capitano, mentre Ivan Santaromita sarà più libero anche a causa della caduta in Colombia che gli ha lasciato alcuni strascichi e Giovanni Lonardi e Sho Hastuyama di prezioso appoggio ai compagni.”

La formazione completa:

Marco Canola, Moreno Moser, Nicola Bagioli, Juan Josè Lobato, Ivan Santaromita, Sho Hatsuyama, Giovanni Lonardi.

Valuta questo articolo