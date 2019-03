Niente ciclismo per le pornoattrici! Revocata la licenza, la PPCC costretta a rinunciare al suo fine benefico

PPCC, team ciclistico composto da stelle del mondo del porno, si è vista revocare la licenza dalla British Cycling: la squadra correva per raccogliere fondi a favore della lotta all’Hiv

Lo sport regala spesso storie bizzarre, ma questa in arrivo dal ciclismo ha davvero dell’incredibile. La British Cycling ha revocato la licenza del team PPCC. Alla base di tale decisione c’è la violazione della norma 1.1.089 del regolamento UCI e il conseguente danno d’immagine che la squadra apporterebbe alla federazione e al mondo ciclistico. Il motivo? Il team è composto da pornoattori e pornoattrici!

In bici per divertimento e per raccogliere fondi in favore della ricerca contro l’Hiv, il team PPCC (Porn pedallers cycling club), che può vantare fan del calibro di Geraint Thomas e Chris Hoy è stata colta di sorpresa dall’esclusione. La reazione del team non si è fatta comunque attendere: “il ciclismo è per tutti, eccetto che per gente come noi. Siamo una squadra di ciclismo, andiamo in bici per divertimento e e raccogliamo fondi per il Terrence Higgins Trust (associazione per la lotta all’Hiv, ndr). E’ giustificato quello che sta succedendo? La salute sessuale è un argomento centrale al giorno d’oggi, non solo nel mondo del porno. Come attori, produttori e distributori abbiamo il dovere di promuovere e informare. Questo comporta il fatto di combattere e stigmatizzare l’ignoranza legata all’Hiv. Per questo supportiamo una charity come Tht. Il nostro è un piccolo contributo, ma tutto aiuta”.

Valuta questo articolo