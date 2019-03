Ciclismo – Trasferta asiatica per la Nippo Vini Fantini FaizanÃ¨: tutto pronto per il Tour of Thailand

Mentre in Italia si svolge la Coppi e Bartali, 6 OrangeBlue si preparano alla prossima trasferta asiatica del team. Dall’1 al 6 aprile 6 atleti del team saranno impegnati nel Tour of Thailand

LA FORMAZIONE

Sei gli atleti #OrangeBlue al via. Grande attesa per Giovanni Lonardi il giovane protagonista della prima trasferta asiatica, il Tour de Taiwan. Una vittoria e cinque podi sino ad ora per lui in stagione, proverà a ripetersi sulle strade del Tour of Thailand. Altri due velocisti lo affiancheranno nelle 6 tappe asiatiche, si tratta di Hayato Yoshida e Imerio Cima. Spazio anche per gli scalatori con il giapponese Masakazu Ito e il colombiano Ruben Acosta. A completare la formazione il giovane nipponico Hiroki Nishimura.

La formazione completa:

Giovanni Lonardi, Ruben Acosta, Masakazu Ito, Hayato Yoshida, Imerio Cima, Hiroki Nishimura.

In ammiraglia ci sarà il DS Giapponese Takehiro Mizutani:

“Siamo pronti a iniziare il Tour of Thailand, che sarà la nostra seconda competizione asiatica dopo un ottimo Tour de Taiwan corso da protagonisti, raggiungendo anche la vittoria. Proveremo sicuramente a ripeterci in Thailandia anche se la competizione sarà elevata. Il nostro team tuttavia sarà più completo e rafforzato dagli innesti, rispetto al precedente tour, di Imerio Cima per le volate e di Hiroki Nishimura come gregario. Mi aspetto molto anche dalle tappe più difficili con due scalatori come Ruben Acosta e Masakazu Ito, anche se come sempre la differenza la farà il saper lavorare compatti e di squadra per raggiungere il risultato nel finale di ogni tappa.”

Nel corso della prossima settimana si svolgerà anche il Giro di Sicilia, l’attesa competizione italiana che grazie a RCS Sport ripoterà il grande ciclismo in Sicilia. La formazione per questa gara sarà confermata all’inizio della prossima settimana, al termine dalla Coppi e Bartali in svolgimento in questi giorni.

