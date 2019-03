Fiorentina, Pioli non si fida del Cagliari: “gioca un calcio fisico e diretto, in casa sono molto pericolosi”

L’allenatore della Fiorentina ha parlato della sfida con il Cagliari, in programma domani sera alla Sardegna Arena

“Abbiamo spinto molto in questo periodo e c’è bisogno di rifiatare però i prossimi due mesi saranno decisivi e quindi dobbiamo essere pronti perché siamo ancora in corsa in campionato e in Coppa Italia”.

Sono le parole dell’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta in campionato contro il Cagliari: “dobbiamo stringere i denti, soprattutto per questa partita. La squadra sarda gioca un calcio diretto e fisico e ha costruito finora tutta la sua classifica sul proprio campo, dove ha perso appena due volte – sottolinea l’allenatore emiliano nella conferenza stampa della vigilia – ci serve quindi una prestazione importante. La sosta servirà a sistemare qualche situazione da qui alla fine dobbiamo cercare di dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi che sono ancora alla portata anche se non facili. Siamo tutti molto attenti e determinati a chiudere al meglio questa stagione, bisogna pensare a mettere in campo le nostre qualità poi ci sarà tutto il tempo per pensare al futuro“. (Int/AdnKronos)

