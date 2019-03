Biathlon – Hofer 6° ad Oslo nell’inseguimento, ennesima vittoria per Boe

Lukas Hofer, perfetto nelle serie a terra, dopo le quali era rimasto nel primo gruppo degli inseguitori di Johannes Boe, paga i tre errori in piedi, due nel terzo poligono e uno nel quarto, così chiude in sesta posizione vincendo la volata con Doll e Desthieux arrivando a 57″1 di distacco da Johannes Boe: un risultato che gli consente di balzare al decimo posto, con la speranza che possa restare nella top ten anche dopo l’ultima gara. Dominik Windisch, sfortunato nel trovare molto vento nella seconda serie a terra, chiude 27° con sei errori a 2’46″5, mentre Thomas Bormolini è 31° con tre errori con tre minuti di distacco. Domenica 24 marzo (ore 16.30, diretta tv su Eurosport) la mass start che chiuderà la stagione.

Classifica finale di specialità Inseguimento maschile

1 BOE Johannes Thingnes NOR 386

2 FILLON MAILLET Quentin FRA 315

3 LOGINOV Alexander RUS 305

8 HOFER Lukas ITA 245

21 WINDISCH Dominik ITA 129

32 BORMOLINI Thomas ITA 73

74 CHENAL Thierry Italy ITA 4

Ordine d’arrivo pursuit maschile Cdm Oslo (Nor)

1. BOE Johannes Thingnes NOR 3 32:15.6

2. BOE Tarjei NOR 1 +13.9

3. PEIFFER Arnd GER 1 +18.2

4. LEITNER Felix AUT 0 +22.1

5. CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 2 +51.1

6. HOFER Lukas ITA 3 +57.1

7. DOLL Benedikt GER 3 +57.4

8. DESTHIEUX Simon FRA 3 +57.6

9. ELISEEV Matvej RUS 2 +1:02.0

10. L’ABEE-LUND Henrik NOR 2 +1:30.5

27. WINDISCH Dominik ITA 6 +2:46.5

31. BORMOLINI Thomas ITA 3 +3:00.9