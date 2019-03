ATP Indian Wells – Re Roger cede la corona: clamoroso ko di Federer in finale, Thiem trionfa in tre set

Roger Federer fallisce l’appuntamento in finale con Dominic Thiem: l’austriaco conquista il suo 12° trofeo di carriera ad Indian Wells

Al contrario di ogni pronostico, la finale del torneo sul cemento di Indian Wells 2019 finisce a favore di Dominic Thiem. L’austriaco conquista il titolo del Master 1000, battendo nel capitolo conclusivo del torneo Roger Federer. Il numero 4 al mondo, dopo aver risparmiato le energie in semifinale (grazie al forfait di Rafa Nadal), si è fatto beffare dall’avversario in tre set, in poco più di due ore di gioco.

Con i parziali di 3-6, 6-3, 7-5, Thiem ha conquistato il suo primo Master 1000 di carriera, non permettendo al contrario a Federer di mettere in bacheca il suo sesto titolo Indian Wells. Seconda sconfitta stagionale per il tennista svizzero, che dopo Dubai fallisce la conquista del trofeo californiano.

