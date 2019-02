Le durissime parole di Ivanna Icardi, che attacco a Wanda Nara: “mio fratello è un bancomat per lei”

Ivanna Icardi ci va giù pesante: il duro attacco della sorella di Mauro alla cognata Wanda Nara

Ivanna Icardi sembra proprio odiare la cognata Wanda Nara: la sorella di Mauro, attaccante dell’Inter, non ha mai nascosto il suo disprezzo per la moglie e manager del fratello e, oggi, lo ha ribadito in puntata a Domenica Live, su Canale 5, senza peli sulla lingua: “lei vuole dimostrare che siamo una famiglia felice. Da quando io ho detto che erano lontani da noi, Wanda ha messo foto con le altre mie sorelle e mio padre. Lei lo fa per farmi innervosire. Inizia a fare questo per dire che io sono una bugiarda. Mia mamma non vede Mauro, non è bello. Dopo due anni che mia mamma non conosceva mia nipote Isabella e l’hanno invitata al compleanno della bambina e si è fatta 30mila foto per far vedere che avevano un rapporto, ma il rapporto deve durare tutto l’anno. Mia mamma non merita questo a causa di una donna che vuole tutto per lei. Mio fratello non mi direbbe mai quello che mi ha detto su Twitter, è lei che gli fa dire certe cose. Io non lo tratto come stupido. Lui non è lo stesso di prima, è cieco, non vede la realtà. Abbiamo parlato su Whatsapp e quando ho iniziato quello che volevo dirgli, mi ha bloccata. Ha telefonato mia mamma e hanno litigato. Lei non voleva che io andassi al Grande Fratello. Quando sono venuta da te ha iniziato a dire a mia mamma che non doveva permettersi di mandarmi in tv a parlare di mio fratello. Io racconto ciò che mi ha fatto lei, cambia tutto. Mia mamma non c’entra niente”, ha raccontato Ivanna.

“Lei gli ha fatto credere che noi lo vogliamo per i soldi, ma non gli abbiamo mai chiesto niente. Io giuro che non gli abbiamo mai chiesto niente. Mio fratello per lei è un bancomat. Mi avevano parlato di lei e non l’ho mai giudicata. Quando l’ho conosciuta, ho capito che persona era. Io sarei felice di incontrarlo, anche di nascosto. A me viene da piangere, a lei piace tutto questo, è una showgirl. Le mie lacrime sono vere non come le sue. Io e mio fratello abbiamo passato tante cose nelle vita e lei ha la necessità di tenere lontano la mia famiglia e Mauro. Lui è intelligente, ma è perso. Ho parlato con il suo ex procuratore e la sua ex ragazza e siamo tutti d’accordo sul fatto che lui è cambiato. Wanda gli ha messo cose in testa che non sono vere. Voglio che sappia la verità perché lei è brava a fargli credere quello che vuole. L’ha fatto anche con il suo ex marito. Lei non vuole sapere nulla di me e io nemmeno di lei. Forse un giorno ci parleremo quando tornerà al mondo reale e non al mondo di fantasia che si crea. Deve venire da me e parlare, perché se lei vuole sa che posso perdonarla, ma non le interessa e nemmeno a me. A me interessa mio fratello”, ha concluso la sorella di Icardi.

