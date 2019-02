Snowboard, Fischnaller e Coratti fuori nei quarti del PGS di Secret Garden: vince lo sloveno Mastnak

Fischnaller, Coratti e Ochner eliminati nei quarti del PGS di Secret Garden. Si impongono Mastnak e Hofmeister

Roland Foschnaller e Edwin Coratti si fermano nei quarti di finale del PGS maschile di Secret Garden (Chn) valevole per la Coppa del mondo. I due altoatesini sono stati eliminati nei quarti di finale rispettivamente da Stefan Baumeister e Andrey Sobolev, mentre il successo è andato allo sloveno Tim Mastnak che ha sconfitto nella big final proprio Sobolev,. Terzo posto per Baumeister a spese del polacco Oskar Kwiatkowski. Negli ottavi erano invece usciti Daniele Bagozza (per ano di Fischnaller) e Maurizio Bormolini (da Kwiatkowski), non qualificati Mirko Felicetti a Gabriel Messner. La graduatoria vede al comando a una sola prova dal termine Andreas Prommegger con 3070 punti, davanti a Tim Mastnak con 2936, Fischnaller con 2690 e Coratti con 2190, i giochi per il titolo sono ancora apertissimi.

La gara feminile è andata alla tedesca Ramna Hofmeister davanti alla ceca Ester Ledecka e all’altra tedesca Selina Joerg, feliminata nei quarti di finale Nadya Ochner, non si è qualificata Giulia Gaspari. La classifica di coppa vede in testa Leecka con 4200 che si è assicurata il successo aritmeticamente a una sola prova dalla conclusione, seguono Selina Joerg con 3129,70 e Ochner con 2990.

