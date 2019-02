Snowboard, Bagozza e Fischnaller in paradiso: le reazioni dopo il “doppio podio” azzurro

Il primo successo della carriera dopo il secondo posto nel PGS di Rogla dello scorso mese di gennaio premia Danielenelle zone alte delle graduatorie del parallelo. Il 24enne gardenese ha fatto vittime illustri nella fase a eliminazione diretta del PSL di Secret Garden ed è giustamente fiero della propria prestazione: “A Rogla ho imparato che posso gareggiare a questi livelli, qui ho messo in pratica l’insegnamento – spiega ridendo -. Dopo la qualifica in cui ho realizzato il sesto tempo ho battuto il coreano che aveva vinto medaglia alle Olimpiadi l’anno passato, poi Fischnaller e in finale il fresco campione del mondo, adesso punto a concludere bene nella coppa di specialità. Abbiamo due allenatori come Meinhard Erlacher e Hannes Mutschlechner molto bravi, mi trovo benissimo e prendo il meglio da loro“.

Roland Fischnaller: “Indosso il pettorale di leader della classifica generale, sono molto felice perchè non sono riuscito a vincere, qui in Cina la quota è molto alta e mi manc un po’ di resistenza a questa altezza. Mancano de gare alla fine, stringo i denti e vediamo se riesco a resistere fino alla fine, sarebbe il coronamento di una carriera, varrebbe molto più di una medaglia d’oro in un Mondiale e le piste su cui gareggeremo mi piacciono molto. Adesso voglio tornare a casa per continuare a curare la mia schiena malandata e resistere a tutti questi giovani che spingono forte“.

Il commento di Cesare Pisoni, direttore tecnico: “Sono contento per Bagozza che si meritava la prima vittoria nella sua migliore stagione di sempre e per Fischnaller che indosserà il pettorale arancione di leader della classifica generale (gigante sommato a slalom, ndr) quando mancano appena due gare alla conclusione, in lizza per conquistare un titolo mai riuscito in passato ad un italiano. L’equilibrio quest’anno regna sovrano, ci sono stati molti cambiamenti al vertice ma noi rimaniamo sempre nelle zone altissime della classifica”.