Skicross, Lucrezia Fantelli 9ª nella Coppa del mondo femminile

Altro nono posto per Lucrezia Fantelli nella Coppa del mondo femminile di skicross. L’azzurra replica lo stesso piazzamento della gara di sabato a Feldberg centrando così la quarta top ten stagionale. Come già 24 ore prima e nella seconda giornata di San Candido, la veneta, qualificatasi con l’ottavo tempo, è stata eliminata ai quarti di finale, piazzandosi terza nella propria batteria, precedendo la campionessa del mondo Marielle Thompson, ma chiudendo alle spalle di Kelsey Serwa e Marielle Berger. A trionfare è stata ancora una volta la svedese Sandra Naeslund che in finale ha battuto l’austriaca Andrea Limbacher, tornata sul podio dopo tre anni di digiuno, e la canadese Brittany Phelan. La Naeslund accorcia così notevolmente le distanze da Fanny Smith, oggi solo 12esima, portandosi a 550 punti, 13 meno della svizzera. Nella gara maschile non c’erano italiani al via nella fase finale: la vittoria di Jean Frederic Chapuis infiamma la lotta per la sfera di cristallo, con il francese che si porta a quota 555 punti contro i 563 del connazionale Bastien Midol, oggi settimo. Tra una settimana altro appuntamento di Coppa del mondo a Sunny Valley, in Russia, con due gare consecutive nel weekend.

Ordine d’arrivo skicross femminile Cdm Feldberg (Ger)

1. NAESLUND Sandra SWE

2. LIMBACHER Andrea AUT

3. PHELAN Brittany CAN

4. SERWA Kelsey CAN

5. LUEDI Sanna SUI

6. ANDERSSON Lisa SWE

7. MCEWEN Abby CAN

8. BERGER SABBATEL Marielle FRA

9. FANTELLI Lucrezia ITA

10. KENNEDY-SIM Sami AUS

Ordine d’arrivo skicross maschile Cdm Feldberg (Ger)

1. CHAPUIS Jean Frederic FRA

2. DETRAZ Romain SUI

3. REGEZ Ryan SUI

4. WINKLER Robert AUT

5. WILMSMANN Florian GER

6. FIVA Alex SUI

7. MIDOL Bastien FRA

8. AUJESKY Johannes AUT

9. KAPPACHER Adam AUT

10. SIEBENHOFER Sandro AUT

48. ZORZI Edoardo ITA

50. TONON Andrea ITA

51. GUNSCH Yanick ITA