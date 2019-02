Sci di Fondo – Campionati italiani: De Fabiani si prende la rivincita su Federico Pellegrino

Francesco De Fabiani e Caterina Ganz si confermano i migliori atleti italiani del momento sulle gare distance e a Cogne si laureano campioni nazionali rispettivamente della 15 km maschile e dela 10 km femminile in tecnica classica. In particolare la giovane azzurra, dopo il suo primo titolo nazionale nella sprint di venerdì, si è confermata in grande condizione dopo aver superato i problemi a un piede che avevano rallentato la sua stagione nel mese di dicembre e attualmente è la senior più in forma come aveva già dimostrato in Coppa del Mondo nella prova di Otepaa.

Nella gara maschile Francesco De Fabiani è stato sempre al comando in tutti i rilevamenti cronometrici e si è preso la rivincita su Federico Pellegrino che come da pronostico l’aveva battuto nella sprint. L’atleta di Gressoney portacolori dell’Esercito ha fermato il cronometro sul tempo di 39:04.92, secondo Federico Pellegrino (Fiamme Oro) con un ritardo di 26″, terzo Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) a 52″. Nella prova femminile Caterina Ganz (Fiamme Gialle) è partita forte ed è sempre risultata in prima posizione nei vari intermedi, chiudendo i 10 km con il tempo di 29:51.8. Alle sue spalle Anna Comarella (Fiamme Oro) a 29″ e Sara Pellegrini (Fiamme Oro) a 35″.

Per quanto riguarda gli Under 23, il titolo italiano maschile è andato a Simone Daprà (Fiamme Oro) giunto quinto assoluto con il tempo di 40:28.09, argento a Daniele Serra (Esercito), bronzo a Paolo Ventura (Esercito). Anna Comarella, già argento seniores, ha vinto il titolo femminile davanti a Francesca Franchi (Fiamme Gialle) e Cristina Pittin (Cs Esercito).